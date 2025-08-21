Салах: Я всё ещё очень голоден до побед

Египетский нападающийобъяснил, почему он решил продлить соглашение с клубом. Новый контракт рассчитан до лета 2027 года.

«Я всё ещё очень голоден до побед — вот почему я подписал контракт с "Ливерпулем" на два года. Здорово играть в Премьер-лиге, на таком уровне. Кроме того, в свои 33 года я чувствую, что могу дать кое-что ещё команде. Это то, что заставляет меня гордиться собой, потому что я действительно много работаю для этого. Вот что я могу сказать по этому поводу», — приводит слова Салаха официальный сайт «Ливерпуля».

В прошлом сезоне Салах сыграл 38 матчей. Форвард забил 29 мячей и сделал 18 голевых передач.