ПАОК Чалова проиграл «Риеке» в матче квалификации ЛЕ

Федор Чалов — нападающий ПАОКа Фото: globallookpress.com
В одной из встреч ПАОК уступил «Риеке» со счетом 0:1.
Единственный гол хозяева забили на 39-й минуте встречи, отличился Лука Менало.
Российский нападающий ПАОКа Федор Чалов провел на поле 75 минут и не отметился результативными действиями.
Ответная игра между этими командами состоится 28-го августа в 20:30 по мск.
В параллельном поединке «Абердин» сыграл вничью со «Стяуа» (2:2).
У румынской команды отличились Даниэль Бырлиджа на 32-й минуте и Дариус Олару на 47-й минуте.
В составе «Абердина» голы забили Анте Палаверса на 61-й минуте и Эстер Соклер на 90-й минуте.
Ответный матч между этими командами состоится 28-го августа в 21:30 по мск.