ПАОК Чалова проиграл «Риеке» в матче квалификации ЛЕ

Завершились 2 первых матча финального раунда квалификации Лиги Европы.

В одной из встреч ПАОК уступил «Риеке» со счетом 0:1.

Единственный гол хозяева забили на 39-й минуте встречи, отличился Лука Менало.

Российский нападающий ПАОКа Федор Чалов провел на поле 75 минут и не отметился результативными действиями.

Ответная игра между этими командами состоится 28-го августа в 20:30 по мск.

В параллельном поединке «Абердин» сыграл вничью со «Стяуа» (2:2).

У румынской команды отличились Даниэль Бырлиджа на 32-й минуте и Дариус Олару на 47-й минуте.

В составе «Абердина» голы забили Анте Палаверса на 61-й минуте и Эстер Соклер на 90-й минуте.

Ответный матч между этими командами состоится 28-го августа в 21:30 по мск.