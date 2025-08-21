«Фиорентина» обыграла «Полесье», а «Шахтер» сыграл вничью с «Серветтом»

Завершились 5 первых матчей финального раунда квалификации Лиги конференций.

В одной из встреч «Фиорентина» обыграла «Полесье» со счетом 3:0.

На 8-й минуте встречи вратарь украинской команды Олег Кудрик забил гол в свои ворота.

У «Фиорентины» также отличились Робин Госенс на 32-й минуте и Альберт Гудмундссон на 69-й минуте.

Ответная игра состоится 28-го августа в 21:00 по мск.

«Шахтер» сыграл вничью с «Серветтом» со счетом 1:1.

У швейцарской команды гол забил Алексис Антунес на 8-й минуте. «Шахтер» сравнял счет на 72-й минуте благодаря точному удару Марлона Гомеса.

Ответный матч между этими командами состоится 28-го августа в 22:00 по мск.

«Страсбург» сыграл вничью с «Брондбрю» (0:0).

Ответная игра между этими командами состоится 28-го августа в 21:00 по мск.

Пражская «Спарта» обыграла «Ригу» со счетом 2:0.

У чешской команды отличились Ян Кухта на 22-й минуте и Альбион Рахмани на 90-й минуте.

Ответный матч между «Ригой» и «Спартой» состоится 27-го августа в 19:45 по мск.

«Целе» обыграл «Баник Остраву» со счетом 1:0.

На 8-й минуте встречи защитник гостей Матей Халуш забил гол в свои ворота.

Ответная игра состоится 28-го августа в 21:00 по мск.