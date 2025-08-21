Гаджиев: Очень хотел бы пригласить Смолова в «Динамо» Махачкала

Президент махачкалинскоговысказался о возможном приглашении в команду нападающего

«Очень хотел бы пригласить Смолова в "Динамо" Махачкала. Федор очень талантливый человек и футболист, сейчас он выпускает какие-то видеоролики, например, совместно с Карпиным. Так что очень интересно было бы его увидеть у нас.

Через вас передаю Смолову привет и приглашение посетить Дагестан. Но, может, он не захочет играть у нас. Можно его пригласить в Дагестан, а там будет видно.

Вообще, Смолов может усилить любую команду РПЛ, но только, допустим, не все 90 минут, а 20 или 30. Приедет он к нам в гости, а там поговорим», — приводит слова Гаджиева Sport24.

Напомним, «Краснодар» после окончания сезона объявил об уходе Смолова из команды. Сейчас он является игроком медиаклуба Broke Boys.