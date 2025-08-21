ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Антон МиранчукШвейцарский поход завершился. «Динамо» Карпина возвращает Антона Миранчука в РПЛ
  • 14:39
    • Дубль Радулова помог «Локомотиву» выиграть у «Сибири» на Кубке Блинова
  • 14:00
    • Доннарумма на тренировке «ПСЖ» работал отдельно от Сафонова и Шевалье
  • 11:18
    • В «Зените» отреагировали на слухи о возможном увольнении Семака
  • 08:38
    • Романо: Эзе переходит в «Арсенал» за 69 млн евро
  • 07:06
    • Самсонова вышла в четвертьфинал турнира в Кливленде
    Все новости спорта

    Гаджиев: Очень хотел бы пригласить Смолова в «Динамо» Махачкала

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Динамо-Махачкала
    Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев высказался о возможном приглашении в команду нападающего Федора Смолова.

    Федор Смолов
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Федор Смолов

    «Очень хотел бы пригласить Смолова в "Динамо" Махачкала. Федор очень талантливый человек и футболист, сейчас он выпускает какие-то видеоролики, например, совместно с Карпиным. Так что очень интересно было бы его увидеть у нас.

    Через вас передаю Смолову привет и приглашение посетить Дагестан. Но, может, он не захочет играть у нас. Можно его пригласить в Дагестан, а там будет видно.

    Вообще, Смолов может усилить любую команду РПЛ, но только, допустим, не все 90 минут, а 20 или 30. Приедет он к нам в гости, а там поговорим», — приводит слова Гаджиева Sport24.

    Напомним, «Краснодар» после окончания сезона объявил об уходе Смолова из команды. Сейчас он является игроком медиаклуба Broke Boys.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Группа лидеров «Фиорентины» принесёт победу команде?
  • «Полесье» — «Фиорентина». Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
  • Нас ждет унылое зрелище
  • «Андерлехт» — АЕК Афины. Прогноз и ставки
  • 1.74
    •
  • «Маккаби» нанесет новое поражение киевлянам?
  • «Маккаби» Тель-Авив — «Динамо» Киев. Прогноз и ставки
  • 2.65
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.36
  • Экспресс дня 21 августа
  • Сегодня в 19:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Полесье — Фиорентина
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.74
  • Прогноз на матч Андерлехт — АЕК Афины
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.65
  • Прогноз на матч Маккаби Тель-Авив — Динамо Киев
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Кристал Пэлас — Фредрикстад
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Шахтер — Серветт
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Бавария — РБ Лейпциг
  • Футбол
  • Завтра в 21:30
    •  2.12
  • Прогноз на матч Вест Хэм — Челси
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч ПСЖ — Анже
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры