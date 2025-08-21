«Ливерпуль» лишился Фримпонга до конца международной паузы

Главный тренеррассказал о травме защитника команды

«Он пропустит матчи до конца международного перерыва. Мы чувствовали, что у Жереми проблемы с подколенным сухожилием, — врачи тоже это поняли. Они оказались правы. Они приняли правильное решение, иначе он мог бы пропустить ещё больше времени», — приводит слова Слота Liverpool Echo.

Напомним, что Фримпонг только летом перешел в «Ливерпуль» из «Байера».

Фримпонг играл за «Байер» с января 2021 года. За этот период он принял участие в 190 матчах во всех турнирах, в которых отметился 30 голами и 44 результативными передачами. Вместе с леверкузенцами футболист стал чемпионом Германии, а также обладателем кубка и суперкубка страны в 2024-м году.