Эзе пройдет медосмотр в «Арсенале» 22 августа

По информации инсайдера Фабрицио Романо, медицинское обследование полузащитниканазначено на пятницу, 22 августа.

Днём ранее, 21 августа, «Кристал Пэлас» сыграет дома против норвежского «Фредрикстада» в плей-офф квалификации Лиги конференций.

Ранее The Athletic сообщал, что лондонский клуб решил ускорить подписание 27-летнего англичанина после травмы Кая Хаверца, полученной на тренировке.

Эзе выступает за «Кристал Пэлас» с 2020 года. В сезоне-2024/25 он провел 43 матча, в которых забил 14 голов и сделал 11 результативных передач. Контракт футболиста с клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.