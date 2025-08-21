ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    Антон МиранчукШвейцарский поход завершился. «Динамо» Карпина возвращает Антона Миранчука в РПЛ
  • 23:48
    • ПАОК Чалова проиграл «Риеке» в матче квалификации ЛЕ
  • 23:10
    • «Фиорентина» обыграла «Полесье», а «Шахтер» сыграл вничью с «Серветтом»
  • 20:28
    • «Нефтехимик» уступил «Авангарду» в матче Кубка Блинова
  • 20:13
    • Полузащитник «Динамо» Мх может продолжить карьеру в «Севилье»
  • 14:39
    • Дубль Радулова помог «Локомотиву» выиграть у «Сибири» на Кубке Блинова
    «Кристал Пэлас» обыграл «Фредрикстад», «Ракув» переиграл «Арду»

    Завершились четыре встречи 4-го квалификационного раунда Лиги конференций.

    Жан-Филип Матета
    Жан-Филип Матета

    «Кристал Пэлас» с минимальным счетом переиграл «Фредрикстад» — 1:0.

    Единственный гол в матче забил Жан-Филип Матета на 54-й минуте встречи.

    «Ракув» также забил один мяч в ворота «Арды» со счетом 1:0.

    Томаш Пьенко забил единственный мяч в этой встрече на 28-й минуте.

    «Шемрок Роверс» в гостях обыграл «Санта-Клару» со счетом 2:1.

    Хозяева открыли счет на 20-й минуте после гола Винисиуса Лопеса. Даниэль Грант сравнял счет на 43-й минуте. Даниэль Мандроиу на 66-й минуте вывел ирландскую команду вперед.

    «Легия» в гостях одолел «Хиберниан» — 2:1.

    Голы в составе варшавян забили Жан-Пьер Нсаме с пенальти на 35-й минуте и Павел Вшолек с игры на 45+3-й минуте.

    На 87-й минуте Джош Маллиган сократил отставание, но на большее «Хибс» не хватило.

    Ответные матчи пройдут 28 августа.

  • «Вест Хэм» и «Челси» не порадуют зрителей голами?
  • «Вест Хэм» — «Челси». Прогноз и ставки
  • 2.12
    •
  • Будут ли у «Баварии» проблемы в первом матче сезона?
  • «Бавария» — «РБ Лейпциг». Прогноз и ставки
  • 2.05
    •
  • Разгромит ли «ПСЖ» «Анже»?
  • «ПСЖ» — «Анже». Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
    4.55
  • Экспресс дня 22 августа
  • Сегодня в 22:30
    •  2.12
  • Прогноз на матч Вест Хэм — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Бавария — РБ Лейпциг
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч ПСЖ — Анже
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.20
  • Прогноз на матч Оренбург — Ахмат
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Реал Бетис — Алавес
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.50
  • Прогноз на матч Дерби Каунти — Бристоль Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.38
  • Прогноз на матч Фатих Карагюмрюк — Гёзтепе
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  2.50
  • Прогноз на матч Пескара — Чезена
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •
  Футбол
