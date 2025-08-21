«Кристал Пэлас» обыграл «Фредрикстад», «Ракув» переиграл «Арду»

Завершились четыре встречи 4-го квалификационного раунда Лиги конференций.

«Кристал Пэлас» с минимальным счетом переиграл «Фредрикстад» — 1:0.

Единственный гол в матче забил Жан-Филип Матета на 54-й минуте встречи.

«Ракув» также забил один мяч в ворота «Арды» со счетом 1:0.

Томаш Пьенко забил единственный мяч в этой встрече на 28-й минуте.

«Шемрок Роверс» в гостях обыграл «Санта-Клару» со счетом 2:1.

Хозяева открыли счет на 20-й минуте после гола Винисиуса Лопеса. Даниэль Грант сравнял счет на 43-й минуте. Даниэль Мандроиу на 66-й минуте вывел ирландскую команду вперед.

«Легия» в гостях одолел «Хиберниан» — 2:1.

Голы в составе варшавян забили Жан-Пьер Нсаме с пенальти на 35-й минуте и Павел Вшолек с игры на 45+3-й минуте.

На 87-й минуте Джош Маллиган сократил отставание, но на большее «Хибс» не хватило.

Ответные матчи пройдут 28 августа.