Билялетдинов — о переходе Сперцяна в «Саутгемптон»: Если считает, что время настало, то почему бы и нет

Экс-полузащитниквысказался о возможном трансфере

«Если есть амбиции развиваться дальше, то такой промежуточный шажок можно сделать. Трудно сказать, подходит ли по стилю команда, подходит ли чемпионат. Нужно ехать в команду, в которой он точно будет нужен, важна в этом плане агентская работа. Если считает, что время настало, то почему бы и нет», — приводит слова Билялетдинова «Советский спорт».

Ранее английский клуб улучшил предложение по капитану «Краснодара».

В прошлом сезоне Сперцян стал одним из ключевых игроков «быков» и помог им завоевать первый в истории клуба чемпионский титул. Полузащитник забил 11 мячей и отдал семь голевых передач в 28 матчах