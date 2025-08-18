ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    Нико УильямсНико Уильямс — снова герой: «Атлетик» вырвал победу у «Севильи» в голевой феерии
  • 07:43
    • «Саутгемптон» улучшил предложение по Сперцяну
  • 19:57
    • ЦСКА уверенно победил московское «Динамо»
  • 00:29
    • «Атлетико» проиграл «Эспаньолу» в матче Примеры
  • 00:23
    • «Милан» обыграл «Бари» в Кубке Италии
  • 23:43
    • Гол Витиньи обеспечил ПСЖ победу над «Нантом» в матче Лиги 1
    Все новости спорта

    «Саутгемптон» улучшил предложение по Сперцяну

    Футбол РПЛ Краснодар Чемпионшип Футбол Англии Саутгемптон Трансферы
    Хавбек «Краснодара» Эдуард Сперцян близок к переходу в английский «Саутгемптон», сообщает Armenie Football.

    Эдуард Сперцян
    Эдуард Сперцян

    По данным источника, встреча 5-го тура против «Сочи» (5:1) могла стать последней для хавбека в составе «быков». Несмотря на интерес со стороны других клубов, именно «Саутгемптон» остаётся главным претендентом на игрока, увеличив оффер до 14 млн евро плюс бонусы.

    В матче с «Сочи» Сперцян оформил дубль и отдал результативную передачу.

    Ранее сообщалось, что футболист согласовал личный контракт с «святыми». Его зарплата составит 1,9 млн евро в год с возможным увеличением в случае выхода клуба в АПЛ.

