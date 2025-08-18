«Саутгемптон» улучшил предложение по Сперцяну

Хавбекблизок к переходу в английский, сообщает Armenie Football.

По данным источника, встреча 5-го тура против «Сочи» (5:1) могла стать последней для хавбека в составе «быков». Несмотря на интерес со стороны других клубов, именно «Саутгемптон» остаётся главным претендентом на игрока, увеличив оффер до 14 млн евро плюс бонусы.

В матче с «Сочи» Сперцян оформил дубль и отдал результативную передачу.

Ранее сообщалось, что футболист согласовал личный контракт с «святыми». Его зарплата составит 1,9 млн евро в год с возможным увеличением в случае выхода клуба в АПЛ.