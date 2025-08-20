Источник: «Краснодар» пока не принял предложение «Саутгемптона» по трансферу Сперцяна

не спешит принимать предложениепо полузащитнику, так как футболист также заинтересовал. Об этом сообщает Arménie Football.

Ранее сообщалось, что «Саутгемптон» готов предложить за Сперцяна трансферную сумму в размере 14 миллионов евро, а также возможные бонусы. В текущем сезоне за «Краснодар» полузащитник уже успел забить четыре гола и отдать четыре результативные передачи в восьми матчах во всех турнирах.

В прошлом сезоне Сперцян стал одним из ключевых игроков «быков» и помог им завоевать первый в истории клуба чемпионский титул. Полузащитник забил 11 мячей и отдал семь голевых передач в 28 матчах