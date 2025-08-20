ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    Источник: «Краснодар» пока не принял предложение «Саутгемптона» по трансферу Сперцяна

    «Краснодар» не спешит принимать предложение «Саутгемптона» по полузащитнику Эдуарду Сперцяну, так как футболист также заинтересовал «Лидс». Об этом сообщает Arménie Football.

    Эдуард Сперцян
    Эдуард Сперцян

    Ранее сообщалось, что «Саутгемптон» готов предложить за Сперцяна трансферную сумму в размере 14 миллионов евро, а также возможные бонусы. В текущем сезоне за «Краснодар» полузащитник уже успел забить четыре гола и отдать четыре результативные передачи в восьми матчах во всех турнирах.

    В прошлом сезоне Сперцян стал одним из ключевых игроков «быков» и помог им завоевать первый в истории клуба чемпионский титул. Полузащитник забил 11 мячей и отдал семь голевых передач в 28 матчах

