    СавиньоЭдерсон, Савиньо и еще четыре футболиста «Ман Сити», от которых может избавиться Гвардиола
  • 15:47
    • Спартак Гогниев дисквалифицирован на пять матчей решением КДК РФС
  • 15:18
    • Антон Миранчук прибудет вскоре в Москву для перехода в «Динамо»
  • 14:59
    • Главный тренер «Сочи» Роберт Морено был оштрафован на 300 тысяч рублей
  • 14:55
    • Суперкомпьютер Opta спрогнозировал чемпиона нового сезона Серии А
  • 13:34
    • Бэйли перебрался в «Рому»
    Все новости спорта

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ Футбол России РПЛ РФС Сочи
    Глава контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц сообщил, что главный тренер «Сочи» Роберт Морено был оштрафован на 300 тысяч рублей за оскорбление судейства.

    Роберт Морено
    «Мы рассмотрели послематчевое интервью главного тренера "Сочи" Роберта Морено. Он сказал: Сегодня было очень позорное судейство. Все выражения со словом позор, которые касаются чьей-либо деятельности, считаются оскорблением», — приводит слова Григорьянца «Чемпионат».

    Григорьянц отметил, что Роберт Морено признал свою ошибку, пообещал не применять оскорбительные выражения в будущем. Поскольку эта запись не была внесена в протокол и в рапорт, а Морено не был удалён за это, он оштрафован на 300 тысяч рублей.

    Рекомендуем букмекеров
    Все букмекеры
