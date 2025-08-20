Главный тренер «Сочи» Роберт Морено был оштрафован на 300 тысяч рублей

Глава контрольно-дисциплинарного комитета РФСсообщил, что главный тренербыл оштрафован на 300 тысяч рублей за оскорбление судейства.

«Мы рассмотрели послематчевое интервью главного тренера "Сочи" Роберта Морено. Он сказал: Сегодня было очень позорное судейство. Все выражения со словом позор, которые касаются чьей-либо деятельности, считаются оскорблением», — приводит слова Григорьянца «Чемпионат».

Григорьянц отметил, что Роберт Морено признал свою ошибку, пообещал не применять оскорбительные выражения в будущем. Поскольку эта запись не была внесена в протокол и в рапорт, а Морено не был удалён за это, он оштрафован на 300 тысяч рублей.