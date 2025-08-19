Забарный: Дембеле всегда был моим футбольным кумиром

Защитникпризнался, что с детства мечтал сыграть в одной команде с французским нападающим

«Я всегда хотел играть вместе с Усманом. Он настоящий мастер и заслуживает всех похвал. Его "Золотой мяч" будет абсолютно справедлив — ведь он выиграл всё, что можно, и стал лучшим игроком прошлого сезона», — цитирует украинца аккаунт Toyo в соцсети Х.

Ранее Goal включил Дембеле в число главных фаворитов на «Золотой мяч». В прошлом сезоне форвард провёл 53 матча за «ПСЖ», отметившись 35 голами и 16 результативными передачами.

Забарный является воспитанником киевского «Динамо».