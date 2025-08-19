Титов — про Станковича: Хотелось, чтобы в «Спартаке» было больше доверия российским игрокам

Экс-капитанвысказался про наставника красно-белых

«Чего не хватает Станковичу? Опять же — если бы шли победы, мы бы сейчас даже не рассуждали в таком ключе. Надеюсь, что в ближайшие туры результат появится. Да, у команды хорошие иностранцы, топовые россияне. Мне бы хотелось, чтобы было больше доверия российским игрокам. Например, к тому же Руслану Литвинову можно уже примерить роль лидера. Есть Наиль Умяров.

Но у меня вопросы по Саше Максименко, который все чаще ошибается. Как я знаю, еще в дубле с ним работал Ренат Дасаев — тогда Саня быстро вырос. Не знаю, кто работает с Максименко сейчас, но мы видим результативные ошибки — это пугает», — цитирует Титова «СЭ».

«Спартак» набрал 5 очков в пяти турах. Клуб занимает 13-е место в РПЛ.