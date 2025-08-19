«Реал» обыграл «Осасуну» благодаря голу Мбаппе с пенальти

минимально обыгралв домашнем матче 1-го тура Ла Лиги — 1:0.

Единственный гол в матче забил Килиан Мбаппе, реализовавший пенальти на 51-й минуте. «Осасуна» завершила матч вдесятером из-за удаления Абеля Бретонеса в компенсированное время.

Футбол. Испания. Ла Лига Реал Мадрид — Осасуна 1:0 Гол: 1:0 Килиан Мбаппе (пенальти) (51') Реал Мадрид: Тибо Куртуа, Альваро Фернандес, Эдер Милитао, Трент Александер-Арнольд (Даниэль Карвахаль, 68'), Федерико Вальверде, Орельен Чуаэми, Арда Гюлер (Даниель Себальос, 90'), Браим Диас (Франко Мастантуоно, 68'), Дин Хейзен, Килиан Мбаппе, Винисиус Жуниор (Гонсало Гарсия, 78') Осасуна: Серхио Эррера, Абель Бретонес, Валентен Розье, Хуан Крус (Рауль Гарсия, 85'), Алехандро Катена, Флавиен Бойомо, Аймар Орос (Мойсес Гомес, 78'), Рубен Гарсия (Виктор Муньос, 66'), Хон Монкайола, Лукас Торро, Анте Будимир Предупреждения: Alessio Lisci (51'), Килиан Мбаппе (90') Удаление: Абель Бретонес (90 + 4')

«Сливочные» с 3 очками расположились на 8-м месте в турнирной таблице, «Осасуна» — 16-я в Ла Лиге.

Календарь и таблица испанской Примеры

«Реал» сыграет в следущем туре против «Овьедо» в гостях 24 августа, «Осасуна» примет «Валенсию» в этот же день.