Президент «Оренбурга» Волженкин: Стоит ждать еще новых футболистов

Президент «Оренбурга»рассказал, что клуб еще не закончил летнюю трансферную кампанию и стоит ждать еще новичков.

«Изучая рынок футболистов, мы узнали, что Ду Кейрос готов к возвращению в Россию и есть возможность осуществить его переход в "Оренбург" уже в летнее трансферное окно, которой мы и воспользовались.

Очень важно, что сам игрок весьма серьёзно настроен на работу и хочет помочь "Оренбургу" добиться положительных результатов в текущем чемпионате и, надеюсь, начнёт приносить пользу команде уже в ближайших матчах.

Что касается дальнейшего комплектования — трансферная кампания "Оренбурга" ещё не закончена, до конца регистрационного периода мы надеемся подписать соглашения ещё с несколькими игроками», — цитируют Волженкина РИА Новости.

Последним приобретением «Оренбурга» стал центральный полузащитник Ду Кейрос, выступавший в РПЛ за «Зенит». После 5 туров команда Владимира Слишковича идет на 11-м месте с 5 очками.