ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Миодраг БожовичМиодраг Божович: В матче с «Зенитом» был спартаковский футбол, который все так хотели видеть
  • 17:13
    • Самошников стал игроком «Спартака»
  • 14:26
    • Ди Лусиано стал футболистом ЦСКА
  • 12:37
    • Ду Кейрос перешел в «Оренбург»
  • 17:02
    • «Чемпионат»: «Башакшехир» смог выплатить всю сумму трансфера за Файзуллаева ЦСКА
  • 14:42
    • «Локомотив» отзаявил Самошникова, им интересуется «Спартак»
    Все новости спорта

    Президент «Оренбурга» Волженкин: Стоит ждать еще новых футболистов

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Оренбург Трансферы
    Президент «Оренбурга» Кирилл Волженкин рассказал, что клуб еще не закончил летнюю трансферную кампанию и стоит ждать еще новичков.

    Ду Кейрос стал последним новичком «Оренбурга»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Ду Кейрос стал последним новичком «Оренбурга»

    «Изучая рынок футболистов, мы узнали, что Ду Кейрос готов к возвращению в Россию и есть возможность осуществить его переход в "Оренбург" уже в летнее трансферное окно, которой мы и воспользовались.

    Очень важно, что сам игрок весьма серьёзно настроен на работу и хочет помочь "Оренбургу" добиться положительных результатов в текущем чемпионате и, надеюсь, начнёт приносить пользу команде уже в ближайших матчах.

    Что касается дальнейшего комплектования — трансферная кампания "Оренбурга" ещё не закончена, до конца регистрационного периода мы надеемся подписать соглашения ещё с несколькими игроками», — цитируют Волженкина РИА Новости.

    Календарь и таблица РПЛ

    Последним приобретением «Оренбурга» стал центральный полузащитник Ду Кейрос, выступавший в РПЛ за «Зенит». После 5 туров команда Владимира Слишковича идет на 11-м месте с 5 очками.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Сливочные» начнут чемпионат с уверенной победы?
  • «Реал» Мадрид — «Осасуна». Прогноз и ставки
  • 2.15
    •
  • Венгры и азербайджанцы поразят ворота друг друга?
  • «Ференцварош» — «Карабах». Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
  • «Селтик» добьется успеха в домашней игре ЛЧ?
  • «Селтик» — «Кайрат». Прогноз и ставки
  • 2.25
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.43
  • Экспресс дня 19 августа
  • Сегодня в 22:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Реал Мадрид — Осасуна
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Ференцварош — Карабах
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Селтик — Кайрат
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Црвена Звезда — Пафос
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Захарова — Баптист
  • Теннис
  • Завтра в 18:00
    •  2.66
  • Прогноз на матч Химик Дзержинск — Амкар Пермь
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Космос — 2DROTS
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •  2.22
  • Прогноз на матч Ли — Йович
  • Теннис
  • Завтра в 01:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры