«Црвена Звезда» — «Пафос». Онлайн, прямая трансляция

Во вторник, 19 августа, белградская «Црвена Звезда» примет греческий «Пафос» в рамках 1-го матча раунда плей-офф Лиги Чемпионов. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

Футбол. Лига чемпионов. Квалификация Црвена Звезда — Пафос 0:1 Црвена Звезда: Матеус, Соль Ён Ву, Милош Велькович, Наяир Тикнизян, Мирко Иванич, Петер Оладейи Олайинка, Тими Элшник, Шави Бабика, Шериф Ндиайе, Veljko Milosavljevic, Mahmudu Bajo Пафос: Андерсон, Бруно Кабрера, Пепе, Костас Пилеас, Деррик Люккассен, Давид Гольдар, Жоау Коррейя, Влад Драгомир, Иван Шуньич, Муамер Танкович, Neofytos Michail

Ход матча

6' Немного отодвинули игру от своих ворот игроки «Пафоса», но закрепиться на чужой половине поля не получается.

5' «Црвена Звезда» беспрерывно атакует в эти минуты, пробуя исправить всё и сразу.

3' После подачи со штрафного Ндиайе пробил из пределов штрафной площади «Пафоса», Михаил вытащил мяч из под перекладины и перевёл его на угловой.

1' Гоооол! 0:1. На 41-ой секунде матча дальним ударом Бруно вкручивает мяч в сетку ворот «Црвены Звезды». Прыжок Матеуса лишь добавил красоты эпизоду, слишком уж хорошим получился удар нападающего гостей. Обескураживающее начало для хозяев поля.

1' «Црвена Звезда» разыграла мяч с центра поля, поехали!

До матча

19:56 Команды появляются на поле, скоро матч начнётся!

19:50 Матч пройдёт на стадионе «Райко Митич» вмещающем 51862 зрителей.

19:40 Рассудит сегодняшних соперников Алехандро Эрнандес из Испании.

Стартовые составы команд

«Црвена Звезда»: Матеус, Сёл Юн Ву, Милосавлевич, Велькович, Тикнизян, Баджо, Элшник, Иванич, Бабика, Олайинка, Ндиайе.

«Пафос»: Михаил, Коррея, Гольдар, Люккассен, Пилеас, Пепе, Шуньич, Драгомир, Танкович, Бруно, Силва.

«Црвена Звезда»

«Црвена Звезда» как чемпион Сербии начала выступления в главном еврокубке со второго раунда квалификации. Команда в двух предыдущих стадиях главного еврокубка сумела преодолеть сопротивление гибралтарского «Линкольна», а также польского «Леха» Познань. В своей последней игре в рамках пятого тура своего национального первенства клуб на выезде одержал победу над «Младост» Лучани (4:1). Ранее белградский коллектив уже не сумел выиграть, когда на этот раз в домашних стенах лишь разошелся мировой с вышеупомянутым «Лехом» (1:1) в ответном поединке третьего раунда квалификации Лиги чемпионов.

В восьми последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Црвена Звезда» выиграла семь раз при одной ничьей, а в 12-ти последних играх ни разу не проиграла. Такая форма обещает хозяевам отличные шансы на победу, особенно если учесть преимущество в классе над соперником, а также фактор своего поля. Бруно Дуарте — лучший бомбардир команды в квалификации Лиги чемпионов с тремя голами. Травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

«Пафос»

Кипрский «Пафос» так же, как и соперник, начал выступления в Лиге чемпионов со второго раунда квалификации. Команда в двух предыдущих стадиях главного континентального турнира сумела преодолеть сопротивление израильского «Маккаби» Тель-Авив, а также украинского «Динамо» Киев. В своей последней игре, которая была ответной в третьем раунде квалификации главного еврокубка, клуб на своем поле одержал победу над все тем же «Динамо» с результатом 2:0. Перед этим коллектив также был на высоте в первом поединке этой же стадии Лиги чемпионов, когда теперь уже на выезде обыграл киевского соперника со счетом 1:0.

В семи последних матчах, которые были официальными и товарищескими, «Пафос» ни разу не проиграл при четырех победах и трех ничьих. Это говорит о хороших шансах гостей если не на победу, то по крайней мере на ничью, пусть даже и на чужом поле, тем не менее, соперник вполне способен и огорчить киприотов. Пять голов команды в отборе Лиги чемпионов забивали разные игроки. Травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

