«Црвена Звезда» — «Пафос». Онлайн, прямая трансляция

Ход матча
6' Немного отодвинули игру от своих ворот игроки «Пафоса», но закрепиться на чужой половине поля не получается.
5' «Црвена Звезда» беспрерывно атакует в эти минуты, пробуя исправить всё и сразу.
3' После подачи со штрафного Ндиайе пробил из пределов штрафной площади «Пафоса», Михаил вытащил мяч из под перекладины и перевёл его на угловой.
1' «Црвена Звезда» разыграла мяч с центра поля, поехали!
До матча
19:56 Команды появляются на поле, скоро матч начнётся!
19:50 Матч пройдёт на стадионе «Райко Митич» вмещающем 51862 зрителей.
19:40 Рассудит сегодняшних соперников Алехандро Эрнандес из Испании.
Стартовые составы команд
«Црвена Звезда»: Матеус, Сёл Юн Ву, Милосавлевич, Велькович, Тикнизян, Баджо, Элшник, Иванич, Бабика, Олайинка, Ндиайе.
«Пафос»: Михаил, Коррея, Гольдар, Люккассен, Пилеас, Пепе, Шуньич, Драгомир, Танкович, Бруно, Силва.
«Црвена Звезда»
«Црвена Звезда» как чемпион Сербии начала выступления в главном еврокубке со второго раунда квалификации. Команда в двух предыдущих стадиях главного еврокубка сумела преодолеть сопротивление гибралтарского «Линкольна», а также польского «Леха» Познань. В своей последней игре в рамках пятого тура своего национального первенства клуб на выезде одержал победу над «Младост» Лучани (4:1). Ранее белградский коллектив уже не сумел выиграть, когда на этот раз в домашних стенах лишь разошелся мировой с вышеупомянутым «Лехом» (1:1) в ответном поединке третьего раунда квалификации Лиги чемпионов.
В восьми последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Црвена Звезда» выиграла семь раз при одной ничьей, а в 12-ти последних играх ни разу не проиграла. Такая форма обещает хозяевам отличные шансы на победу, особенно если учесть преимущество в классе над соперником, а также фактор своего поля. Бруно Дуарте — лучший бомбардир команды в квалификации Лиги чемпионов с тремя голами. Травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
«Пафос»
Кипрский «Пафос» так же, как и соперник, начал выступления в Лиге чемпионов со второго раунда квалификации. Команда в двух предыдущих стадиях главного континентального турнира сумела преодолеть сопротивление израильского «Маккаби» Тель-Авив, а также украинского «Динамо» Киев. В своей последней игре, которая была ответной в третьем раунде квалификации главного еврокубка, клуб на своем поле одержал победу над все тем же «Динамо» с результатом 2:0. Перед этим коллектив также был на высоте в первом поединке этой же стадии Лиги чемпионов, когда теперь уже на выезде обыграл киевского соперника со счетом 1:0.
В семи последних матчах, которые были официальными и товарищескими, «Пафос» ни разу не проиграл при четырех победах и трех ничьих. Это говорит о хороших шансах гостей если не на победу, то по крайней мере на ничью, пусть даже и на чужом поле, тем не менее, соперник вполне способен и огорчить киприотов. Пять голов команды в отборе Лиги чемпионов забивали разные игроки. Травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
