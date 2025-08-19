Асллани близок к переходу в «Болонью»

По данным авторитетного издания Sky Sport,договорились о переходе хавбека

Новый главный тренер нерадзурри Кристиан Киву сообщил 23-летнему албанцу, что не видит его в команде и готов отпустить.

Ранее интерес к Асллани интерес проявлял испанский «Бетис», но игрок отказался перебираться в Примеру.

Сумма трансфера Асллани в «Болонью» оценивается в 9 млн евро, хотя ранее «Интер» просил за него 18 млн евро. В настоящий момент «Болонья» договаривается с албанцем об условиях контракта.

В прошлом сезоне игрок сыграл за «Интер» 39 матчей, забил 3 гола и сделал 3 результативные передачи.