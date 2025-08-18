Тюкавин вернулся к тренировкам в общей группе «Динамо»

ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин вернулся к тренировкам в общей группе после травмы крестообразной связки колена.

    Константин Тюкавин
    Тюкавин получил повреждение в начале марта в матче РПЛ с «Ростовом».

    «С восстановлением всё нормально, тренируюсь с командой последнюю неделю в общей группе. Так что остаётся сейчас вспомнить, как принимать мяч, как открываться, надеюсь, что в сентябре уже появлюсь в официальной игре. Но не раньше», — сказал Тюкавин ТАСС.

    В прошлом сезоне Тюкавин провёл 22 матча во всех турнирах, забив 8 мячей и сделав 3 результативные передачи. В конце мая московское «Динамо» продлило контракт с игроком до 2030 года.

