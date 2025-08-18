Мойзес: Переговоры о продлении контракта с ЦСКА идут

Защитниквысказался о своем будущем в клубе.

«Я спортсмен, и должен быть сфокусирован на ЦСКА, думаю только об игре. У меня есть представители, чтобы они решили эту ситуацию. Руководство продемонстрировало интерес, сейчас идут переговоры. Но я должен быть сфокусирован на игре.

Хотел бы сказать, что хочу остаться в ЦСКА. Это клуб, в котором я чувствую себя, как дома. Я и вся моя семья счастливы в Москве. Но хотел бы, чтобы было признание моей работы. Поэтому мы разговариваем, чтобы по итогам для всех был счастливый финал этой истории», — цитирует Мойзеса «Спорт-Экспресс».

Нынешний контракт бразильца Мойзеса с ЦСКА рассчитан до лета 2026 года.