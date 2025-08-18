ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Илья СамошниковИз Черкизово в Тушино. Почему «Спартак» покупает Самошникова из «Локомотива»?
  • 16:17
    • «Фиорентина»: В клубе есть предложения от ЦСКА и «Зенита» по Бельтрану
  • 12:21
    • «Динамо» может применить дисциплинарные меры к Луневу
  • 16:43
    • «Ноттингем Форест» оформил переход Арно Калимуэндо из «Ренна»
  • 16:08
    • Карен Хачанов стал первой ракеткой России в обновленном рейтинге ATP
  • 15:46
    • Источник: Полузащитник «Гента» Элиу Варела может перейти в «Акрон»
    Все новости спорта

    Мойзес: Переговоры о продлении контракта с ЦСКА идут

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России ЦСКА
    Защитник ЦСКА Мойзес высказался о своем будущем в клубе.

    Мойзес
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Мойзес

    «Я спортсмен, и должен быть сфокусирован на ЦСКА, думаю только об игре. У меня есть представители, чтобы они решили эту ситуацию. Руководство продемонстрировало интерес, сейчас идут переговоры. Но я должен быть сфокусирован на игре.

    Хотел бы сказать, что хочу остаться в ЦСКА. Это клуб, в котором я чувствую себя, как дома. Я и вся моя семья счастливы в Москве. Но хотел бы, чтобы было признание моей работы. Поэтому мы разговариваем, чтобы по итогам для всех был счастливый финал этой истории», — цитирует Мойзеса «Спорт-Экспресс».

    Календарь и таблица РПЛ

    Нынешний контракт бразильца Мойзеса с ЦСКА рассчитан до лета 2026 года.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Пари НН» готов завоевать первые три очка в сезоне?
  • «Пари НН» — «Динамо» Махачкала. Прогноз и ставки
  • 2.04
    •
  • «Лидс» и «Эвертон» начнут сезон с ничьей?
  • «Лидс» — «Эвертон». Прогноз и ставки
  • 3.35
    •
  • «Сливочные» начнут чемпионат с уверенной победы?
  • «Реал» Мадрид — «Осасуна». Прогноз и ставки
  • 2.15
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.74
  • Экспресс дня 18 августа
  • Сегодня в 22:15
    •  2.04
  • Прогноз на матч Пари НН — Динамо Махачкала
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  3.35
  • Прогноз на матч Лидс — Эвертон
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Реал Мадрид — Осасуна
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Торпедо — Урал
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.01
  • Прогноз на матч Синнер — Алькарас
  • Теннис
  • Сегодня в 22:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Ференцварош — Карабах
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Црвена Звезда — Пафос
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.49
  • Прогноз на матч Спартак Тамбов — Металлург Липецк
  • Футбол
  • Завтра в 19:15
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры