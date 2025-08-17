ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    Станкович: Жедсон принесет нам много пользы в будущем

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Спартак Зенит
    Главный тренер «Спартака» Деян Станкович уверен, что недавний новичок команды Жедсон Фернандеш является топ-игроком и еще принесет немало пользы красно-белым.

    Жедсон Фернандеш
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Жедсон Фернандеш

    «Это футболист топ-уровня. Прекрасный игрок с прекрасными качествами. Поэтому я уверен, что он принесет нам много пользы в будущем. Единственное, что я могу ему сейчас пожелать, чтобы с физическим здоровьем все было хорошо», — сказал Станкович в эфире «Матч ТВ».

  • Огненный матч тура в Москве: «Спартак» и «Зенит» устроили шоу в дерби столиц
  • Однозначно, один из самых насыщенных матчей сезона
  • Вчера

    • В игре пятого тура РПЛ с «Зенитом» (2:2) Жедсон был признан лучшим игроком матча, забив первый гол «Спартака». Летом португалец перебрался в стан красно-белых из «Бешикташа», став рекордным приобретением клуба.

