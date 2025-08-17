Станкович: Жедсон принесет нам много пользы в будущем

Главный тренер «Спартака»уверен, что недавний новичок командыявляется топ-игроком и еще принесет немало пользы красно-белым.

«Это футболист топ-уровня. Прекрасный игрок с прекрасными качествами. Поэтому я уверен, что он принесет нам много пользы в будущем. Единственное, что я могу ему сейчас пожелать, чтобы с физическим здоровьем все было хорошо», — сказал Станкович в эфире «Матч ТВ».

В игре пятого тура РПЛ с «Зенитом» (2:2) Жедсон был признан лучшим игроком матча, забив первый гол «Спартака». Летом португалец перебрался в стан красно-белых из «Бешикташа», став рекордным приобретением клуба.