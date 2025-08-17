Сперцян: Мы должны от игры к игре идти, у нас чемпионат непредсказуемый

Полузащитниквысказался об игре своей команды после победы в матче 5-го тура РПЛ против(5:1).

«Можно ли сказать, что сейчас "Краснодар" играет в свою чемпионскую игру и от тура к туру прибавляет? Не надо сейчас так наперед говорить. Мы должны от игры к игре идти. Опять‑таки, повторюсь, я это часто говорю, — должны работать скромно.

Каждая игра достаточно тяжелая, у нас чемпионат непредсказуемый, поэтому на каждую игру должен быть боевой настрой, дисциплина и характер. Сегодня мы это показали и заработали очки, по‑другому никак», — сказал Сперцян «Матч ТВ».

После этого матча «Краснодар» занимает 2-е место в таблице РПЛ с 12-ю очками в активе. В следующем поединке «быки» сыграют против «Крыльев Советов» 24-го августа.