    Игроки ЦСКА празднуют голЦСКА снёс «Динамо» в дерби: Алвес раскрылся, Карпин снова в отчаянии
  • 19:57
    • ЦСКА уверенно победил московское «Динамо»
  • 00:29
    • «Атлетико» проиграл «Эспаньолу» в матче Примеры
  • 00:23
    • «Милан» обыграл «Бари» в Кубке Италии
  • 23:43
    • Гол Витиньи обеспечил ПСЖ победу над «Нантом» в матче Лиги 1
  • 23:19
    • LiveSport.Ru опубликовал полный календарь Серии А сезона 2025/26
    Сперцян: Мы должны от игры к игре идти, у нас чемпионат непредсказуемый

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Краснодар Сочи
    Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян высказался об игре своей команды после победы в матче 5-го тура РПЛ против «Сочи» (5:1).

    Эдуард Сперцян — полузащитник «Краснодара»
    Эдуард Сперцян — полузащитник «Краснодара»

    «Можно ли сказать, что сейчас "Краснодар" играет в свою чемпионскую игру и от тура к туру прибавляет? Не надо сейчас так наперед говорить. Мы должны от игры к игре идти. Опять‑таки, повторюсь, я это часто говорю, — должны работать скромно.

    Каждая игра достаточно тяжелая, у нас чемпионат непредсказуемый, поэтому на каждую игру должен быть боевой настрой, дисциплина и характер. Сегодня мы это показали и заработали очки, по‑другому никак», — сказал Сперцян «Матч ТВ».

  • «Краснодар» — «Сочи» 5:1. Онлайн, прямая трансляция
  • «Краснодар» нашёл свою игру и разгромил «Сочи» — 5:1
  • Вчера

    • После этого матча «Краснодар» занимает 2-е место в таблице РПЛ с 12-ю очками в активе. В следующем поединке «быки» сыграют против «Крыльев Советов» 24-го августа.

