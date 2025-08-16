«Краснодар» — «Сочи». Онлайн, прямая трансляция

В воскресенье, 17 августа, состоится матч Российской Премьер-лиги, в котором «Краснодар» примет «Челси». Начало игры — в 20:30 мск. За ходом встречи можно следить в нашей онлайн-трансляции.

Перед матчем

20:10 Матч пройдёт в Краснодаре на стадионе «Ozon Арена», вместимость стадиона — 33 395 зрителей.

20:05 Вашему вниманию представляем арбитров сегодняшней встречи: Судья — Евгений Буланов; Ассистенты судьи — Дмитрий Сафьян, Максим Белокур; Резервный судья — Михаил Черемных.

Стартовые составы

«Краснодар»: Агкацев; Петров, Диего Коста, тормена, Гонсалес; Черников, Дуглас Аугусто; Виктор Са, Сперцян, Батчи; Кордоба

«Сочи»: Дёгтев; Волков, Литвинов, Марсело, Макарчук; Сааведра, Кравцов, Мухин; Зиньковский, Фёдоров, Крамарич

«Краснодар»

Три победы после пробуксовки в первых встречах. Акклиматизировалась команда Мурада Мусаева после победного сезона, и кажется встала на те же рельсы, по крайней мере игра в атаке приближается к уровню прошлого сезона. Прошлый матч «Краснодара» завершился победой в кубке над столичным «Динамо», со счётом 4:0 закончилась встреча. В лиге ранее играли динамовцы с «быками» где победу одержали «чёрно-зелёные» со счётом — 1:0, а также над «Оренбургом» с тем же счётом. Отметим что подопечные Мусаева начали сезон против сильнейших команд лиги на данный момент — «Локомотива», «Оренбурга» и команды с приставкой топ «Динамо».

В среднем команда Мусаева в этом сезоне бьёт 13.8 раз за матч, при этом 8 из них приходится в створ, достаточно высокий показатель, также команда пытается владеть мячом и доминировать над противником за счёт владения мячом — 59% владения в среднем у «быков». также команда часто разыгрывает угловые — 6.2 в среднем. В атаке не стесняются идти в обыгрыш и создавать моменты за счёт индивидуальных проходов — 21 раз используют дриблинг игроки за матч.

«Сочи»

У «Сочи» не идут дела в начале РПЛ, разгромные поражения от клубов топ 8 чемпионата «Локомотива» (3:0) и «Акрона»(4:0). Также «барсы» проиграли в кубке «Динамо» (3:2) и «Рубину» в матче лиги (2:1). Последние матчи показывают, что команда постепенно вкатывается в сезон и смогли сочинцы заработать первое очко сыграв вничью с «Динамо» (1:1) и обыграли в кубке России «Крылья советов» по пенальти (1:1, 5-3п.). Так что не всё так плохо у команды Роберто Морено, постепенно вкатываются в чемпионат и ожидаем мощной игры сегодня в защите от команды.

Морено в качестве тренера против «Краснодара» провёл лишь один матч. Закончилась встреча со счётом 2:3. А Мурад Мусаев против сочинцев имеет в статистике 2 победы, одно поражение и ничью. Команды забивают не меньше 2 мячей за игру и «Краснодар» не проигрывает «Сочи» в течении пяти матчей, так что ещё одно южное дерби должно получится жарким.

