Краснодар — Сочи: прогноз на РПЛ и ставка за 2.00

    «Краснодар»
    17 августа в 5-м туре российской Премьер-лиги по футболу сыграют «Краснодар» и «Сочи». Начало встречи — 20:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Краснодар» — «Сочи», коэффициенты, форма соперников и статистика.
    Турнирное положение: действующие чемпионы России достаточно неплохо начали защиту своего титула.

    После четырех туров краснодарцы имеют в своем активе 9 очков и занимают 2-е место в таблице РПЛ.

    За это время команда из одноименного города смогла забить 6 мячей, а пропустила всего 2.

    Последние матчи: «быки» смогли разгромить «Динамо» (4:0) среди недели в рамках Кубка России.

    До этого в рамках РПЛ краснодарский коллектив победил «Оренбург» (1:0) и «Динамо» (1:0).

    Перед этим же «зелено-черные» проиграли «Локомотиву» (1:2), но выиграли у «Пари НН» (3:0).

    Не сыграют: под вопросом у команды из Краснодара выход на поле Лукаса Оласы.

    Состояние команды: подопечные Мурада Мусаева летом смогли неплохо усилиться и начали битву за второй подряд чемпионский титул. У «Краснодара» все есть для того, чтобы снова бороться за золотые медали.

    Думается, что ближайшие пять туров точно ответят на вопрос о том, будут ли краснодарцы в когорте претендентов на чемпионство.

    «Сочи»

    Турнирное положение: команда из одноименного города откровенно провалила старт нового сезона российского чемпионата.

    У сочинцев на данный только один зачетный балл и 15-я строчка в турнирной таблице.

  Вторая сила Азии и худшие команды Южной Америки. С кем сборная России сыграет осенью 2025 года
  Представляем соперников команды Валерия Карпина по предстоящим товарищеским матчам
  14/08/2025

    • За четыре стартовых матча «барсы» смогли два раза поразить ворота соперника и десять раз пропустили в свои.

    Последние матчи: последняя игра для команды из Сочи была кубковой и она смогла одолеть в серии пенальти «Крылья Советов».

    До этого в рамках РПЛ сочинский коллектив сыграл вничью с «Динамо» (1:1) и проиграл «Рубину» (1:2).

    Перед этим же южане без шансов уступили «Акрону» (0:4) и «Локомотиву» (0:3).

    Не сыграют: травмирован Павел Мелешин.

    Состояние команды: подопечные Роберта Морено только вернулись в РПЛ и пока что не показывают тот футбол, который хотели бы видеть. У «Сочи» видны проблемы с реализацией моментов и набором очков. Не зря уже ходят слухи о возможной отставке Морено со своего поста.

    Безусловно, главной задачей «Сочи» является сохранение прописки в элите, а насколько сложно это будет сделать, будет видно в ближайшие несколько туров.

    Прогноз Валерия Масалитина

    Чемпион, обладатель Кубка СССР Валерий Масалитин в эксклюзивном интервью для LiveSport.Ru спрогнозировал счёт в матче 5-го тура РПЛ «Краснодар» — «Сочи».

  • Вчера увидели у «Краснодара» нападающего, который очень хорошо распоряжался моментами. Но, понятно, сегодня не замена Кордобе. Могли 7, 8 «Динамо» забить. Но в целом нет у чемпиона прошлогодней яркости. А на одном мастерстве результата уже не добьёшься. Вот Кривцов сыграл наконец полный матч, но Мусаев без него пока видит центр поля. Опять выйдет обострять со скамейки. Это тоже некая проблема для сложившегося коллектива. У Сперцяна вроде бы появилась дополнительная мотивация в связи с возможным отъездом в Англию, но подспудно будет беречься от травм. А Мусаев, наоборот, настолько уверенно стал себя чувствовать, что может уже позволить себе поддерживать Карпина, когда после игры что-то шепче ему на ухо. Но вряд ли это было наставление. Вот ситуация с Морено в «Сочи» мне непонятна. Плохой матч с «Динамо» дома, ужасный первый тайм с «Крыльями», как пишут, на Кубок. Всё дома. Не знаю, почему до сих пор не убрали, хотя в его штабе на днях провёли чистку. Понимают же, что оба раза — счастливый для них случай. Не за горами его отставка. Ну и если «Краснодар» был намного сильнее «Динамо», а «Динамо» намного сильнее «Сочи», вывод напрашивается сам собой — минимум 3:0.
  • Валерий Масалитин

    • Статистика для ставок

    • «Краснодар» выиграл 3 последних матча

    • «Сочи» не выигрывает на протяжении 6 матчей подряд

    • В последней очной игре «Краснодар» победил «Сочи» со счетом 3:2

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Краснодар» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.33. Ничья оценена в 5.20, а победа «Сочи» — в 9.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.65 и 2.20.

    Прогноз: «Краснодар», по идее, намного сильнее соперника и должен дома уверенно побеждать.

    Ставка: победа «Краснодара» с форой-1,5 за 2.00.

    Прогноз: «Краснодар» в обороне не великолепен, поэтому обе команды вполне могут забить.

    Ставка: обе забьют за 2.00.

