Краснодар — Сочи: прогноз на РПЛ и ставка за 2.00

Краснодар
Сочи
«Краснодар»
Турнирное положение: действующие чемпионы России достаточно неплохо начали защиту своего титула.
После четырех туров краснодарцы имеют в своем активе 9 очков и занимают 2-е место в таблице РПЛ.
Краснодар — Сочи: коэффициенты букмекеров
За это время команда из одноименного города смогла забить 6 мячей, а пропустила всего 2.
Последние матчи: «быки» смогли разгромить «Динамо» (4:0) среди недели в рамках Кубка России.
До этого в рамках РПЛ краснодарский коллектив победил «Оренбург» (1:0) и «Динамо» (1:0).
Перед этим же «зелено-черные» проиграли «Локомотиву» (1:2), но выиграли у «Пари НН» (3:0).
Не сыграют: под вопросом у команды из Краснодара выход на поле Лукаса Оласы.
Состояние команды: подопечные Мурада Мусаева летом смогли неплохо усилиться и начали битву за второй подряд чемпионский титул. У «Краснодара» все есть для того, чтобы снова бороться за золотые медали.
Думается, что ближайшие пять туров точно ответят на вопрос о том, будут ли краснодарцы в когорте претендентов на чемпионство.
«Сочи»
Турнирное положение: команда из одноименного города откровенно провалила старт нового сезона российского чемпионата.
У сочинцев на данный только один зачетный балл и 15-я строчка в турнирной таблице.
За четыре стартовых матча «барсы» смогли два раза поразить ворота соперника и десять раз пропустили в свои.
Последние матчи: последняя игра для команды из Сочи была кубковой и она смогла одолеть в серии пенальти «Крылья Советов».
До этого в рамках РПЛ сочинский коллектив сыграл вничью с «Динамо» (1:1) и проиграл «Рубину» (1:2).
Перед этим же южане без шансов уступили «Акрону» (0:4) и «Локомотиву» (0:3).
Не сыграют: травмирован Павел Мелешин.
Состояние команды: подопечные Роберта Морено только вернулись в РПЛ и пока что не показывают тот футбол, который хотели бы видеть. У «Сочи» видны проблемы с реализацией моментов и набором очков. Не зря уже ходят слухи о возможной отставке Морено со своего поста.
Безусловно, главной задачей «Сочи» является сохранение прописки в элите, а насколько сложно это будет сделать, будет видно в ближайшие несколько туров.
Прогноз Валерия Масалитина
Чемпион, обладатель Кубка СССР Валерий Масалитин в эксклюзивном интервью для LiveSport.Ru спрогнозировал счёт в матче 5-го тура РПЛ «Краснодар» — «Сочи».
Статистика для ставок
- «Краснодар» выиграл 3 последних матча
- «Сочи» не выигрывает на протяжении 6 матчей подряд
- В последней очной игре «Краснодар» победил «Сочи» со счетом 3:2
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Краснодар» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.33. Ничья оценена в 5.20, а победа «Сочи» — в 9.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.65 и 2.20.
- 2.90Валенсия — Реал Сосьедад: прогноз и ставкаСегодня в 22:30
- 3.65Манчестер Юнайтед — Арсенал: прогноз и ставкаЗавтра в 18:30
- 3.45Динамо — ЦСКА: прогноз и ставкаЗавтра в 18:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Прогноз: «Краснодар», по идее, намного сильнее соперника и должен дома уверенно побеждать.
Ставка: победа «Краснодара» с форой-1,5 за 2.00.
Прогноз: «Краснодар» в обороне не великолепен, поэтому обе команды вполне могут забить.
Ставка: обе забьют за 2.00.