2-й таймНант — ПСЖОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Усман Дембеле«Нант» — «ПСЖ». Текстовая онлайн-трансляция
  • 19:57
    • ЦСКА уверенно победил московское «Динамо»
  • 22:29
    • Дубль и передача Сперцяна помогли «Краснодару» разгромить «Сочи»
  • 21:54
    • Свентек выиграла у Рыбакиной и вышла в финал турнира в Цинциннати
  • 20:38
    • Челестини: Работа — главный фактор нашего успеха
  • 20:29
    • Карпин: Не согласен, что наша игра ожидает желать лучшего
    Все новости спорта

    Дубль и передача Сперцяна помогли «Краснодару» разгромить «Сочи»

    «Краснодар

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Краснодар Сочи
    «Краснодар» одержал победу над «Сочи» (5:1) в матче 5-го тура российской Премьер-лиги.

    Эдуард Сперцяна — полузащитник «Краснодара»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Эдуард Сперцяна — полузащитник «Краснодара»

    В составе «быков» дублем отметился полузащитник Эдуард Сперцян, который забил свои голы на 49-й и 62-й минутах встречи.

    Еще по голу записали на свой счет Диего Коста на 67-й минуте и Никита Кривцов на 72-й минуте.

    На 90+3-й минуте защитник «Сочи» Сергей Волков забил гол в свои ворота.

    Единственный гол у южной команды записал на свой счет Антон Зиньковский на 65-й минуте.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Краснодар — Сочи 5:1
    Голы: 1:0 Эдуард Сперцян (49'), 2:0 Эдуард Сперцян (62'), 2:1 Антон Зиньковский (65'), 3:1 Виктор Са (67'), 4:1 Никита Кривцов (72'), 5:1 (90+3') Краснодар: Станислав Агкацев, Джованни Гонсалес, Витор Тормена, Сергей Петров, Дуглас Аугусто (Никита Кривцов, 46'), Александр Черников (Данила Козлов, 78'), Жуан Баши (Furtado G., 46'), Эдуард Сперцян (Кевин Ленини, 78'), Диего Силва, Виктор Са (Perrin G., 74'), Джон Кордоба Сочи: Александр Дёгтев, Сергей Волков, Вячеслав Литвинов, Марсело Алвес, Артём Макарчук (Кирилл Заика, 46'), Кирилл Кравцов (Дмитрий Васильев, 77'), Игнасио Сааведра (Aberdin N., 53'), Максим Мухин, Антон Зиньковский, Мартин Крамарич (Роман Ежов, 78'), Захар Федоров (Сауль Гуарирапа, 70') Предупреждение: Дуглас Аугусто (6')

    После этого матча «Краснодар» занимает 2-е место в таблице РПЛ с 12-ю очками в активе. «Сочи» — на 15-й позиции (1 балл).

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Пари НН» готов завоевать первые три очка в сезоне?
  • «Пари НН» — «Динамо» Махачкала. Прогноз и ставки
  • 2.04
    •
  • «Лидс» и «Эвертон» начнут сезон с ничьей?
  • «Лидс» — «Эвертон». Прогноз и ставки
  • 3.35
    •
  • «Урал» справится с «Торпедо»
  • «Торпедо» — «Урал». Прогноз и ставки
  • 2.06
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    6.34
  • Экспресс дня 17 августа
  • Сегодня в 22:30
    •  2.04
  • Прогноз на матч Пари НН — Динамо Махачкала
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  3.35
  • Прогноз на матч Лидс — Эвертон
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Торпедо — Урал
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  2.02
  • Прогноз на матч Мирасол — Крузейро
  • Футбол
  • Послезавтра в 02:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Альмерия — Альбасете
  • Футбол
  • Завтра в 22:30
    •  2.01
  • Прогноз на матч Синнер — Алькарас
  • Теннис
  • Завтра в 22:00
    •  4.74
  • Экспресс дня 18 августа
  • Завтра в 22:15
    •  2.17
  • Прогноз на матч Эльче — Бетис
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры