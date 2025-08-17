Дубль и передача Сперцяна помогли «Краснодару» разгромить «Сочи»

одержал победу над(5:1) в матче 5-го тура российской Премьер-лиги.

В составе «быков» дублем отметился полузащитник Эдуард Сперцян, который забил свои голы на 49-й и 62-й минутах встречи.

Еще по голу записали на свой счет Диего Коста на 67-й минуте и Никита Кривцов на 72-й минуте.

На 90+3-й минуте защитник «Сочи» Сергей Волков забил гол в свои ворота.

Единственный гол у южной команды записал на свой счет Антон Зиньковский на 65-й минуте.

Футбол. Россия. Премьер-лига Краснодар — Сочи 5:1 Голы: 1:0 Эдуард Сперцян (49'), 2:0 Эдуард Сперцян (62'), 2:1 Антон Зиньковский (65'), 3:1 Виктор Са (67'), 4:1 Никита Кривцов (72'), 5:1 (90+3') Краснодар: Станислав Агкацев, Джованни Гонсалес, Витор Тормена, Сергей Петров, Дуглас Аугусто (Никита Кривцов, 46'), Александр Черников (Данила Козлов, 78'), Жуан Баши (Furtado G., 46'), Эдуард Сперцян (Кевин Ленини, 78'), Диего Силва, Виктор Са (Perrin G., 74'), Джон Кордоба Сочи: Александр Дёгтев, Сергей Волков, Вячеслав Литвинов, Марсело Алвес, Артём Макарчук (Кирилл Заика, 46'), Кирилл Кравцов (Дмитрий Васильев, 77'), Игнасио Сааведра (Aberdin N., 53'), Максим Мухин, Антон Зиньковский, Мартин Крамарич (Роман Ежов, 78'), Захар Федоров (Сауль Гуарирапа, 70') Предупреждение: Дуглас Аугусто (6')

После этого матча «Краснодар» занимает 2-е место в таблице РПЛ с 12-ю очками в активе. «Сочи» — на 15-й позиции (1 балл).