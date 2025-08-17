1-й таймЭспаньол — АтлетикоОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Диего Симеоне«Эспаньол» — «Атлетико». Онлайн, прямая трансляция
  • 19:57
    • ЦСКА уверенно победил московское «Динамо»
  • 23:19
    • LiveSport.Ru опубликовал полный календарь Серии А сезона 2025/26
  • 22:29
    • Дубль и передача Сперцяна помогли «Краснодару» разгромить «Сочи»
  • 21:54
    • Свентек выиграла у Рыбакиной и вышла в финал турнира в Цинциннати
  • 20:38
    • Челестини: Работа — главный фактор нашего успеха
    Все новости спорта

    LiveSport.Ru опубликовал полный календарь Серии А сезона 2025/26

    Футбол Календарь Серии А Прогнозы на Серию А Серия A Футбол Италии Аталанта Болонья Верона Дженоа Интер Кальяри Комо Кремонезе Лацио Лечче Милан Наполи Парма Пиза Рома Сассуоло Торино Удинезе Фиорентина Ювентус
    В разделе календарей на сайте LiveSport.Ru появился полный календарь итальянской Серии А сезона 2025/26 годов.

    Лаутаро Мартинес — нападающий «Интера»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Лаутаро Мартинес — нападающий «Интера»

    Новый сезон чемпионата Италии стартует 23-го августа. В первых матчах «Дженоа» сыграет против «Лечче», а «Сассуоло» примет «Наполи».

    Заключительный 38-й тур Серии А состоится 24-го мая 2026-го года, все матчи будут проводиться в один день. В последнем туре «Фиорентина» встретится с «Аталантой».

    Стоит отметить, что уже в 3-м туре чемпионата Италии (13 сентября) «Ювентус» на своем поле примет «Интер». В следующем туре (21 сентября) «Лацио» встретится с «Ромой».

    В рамках 5-го тура Серии А 5-го октября «Ювентус» сыграет против «Милана». В 12-м туре чемпионата Италии, 23-го ноября «Интер» встретится с «россонери».

    25-го января 2026-го года, в рамках 22-го тура Серии А «Ювентус» на своем поле примет «Наполи». В том же туре «Рома» сыграет против «Милана».

    Еще одно миланское дерби между «россонери» и «Интером» состоится 8-го марта 2026-го года в рамках 28-го тура Серии А.

    В одном из заключительных туров (34-й) «Милан» встретится с «Ювентусом» 26-го апреля, а в 37-м туре «Рома» сыграет против «Лацио».

    Во время сезона на сайте livesport.ru ведутся прямые онлайн-трансляции матчей Серии А. Результаты поединков можно посмотреть тут, а все прогнозы на матчи чемпионата Италии — по этой ссылке.

    Полный календарь чемпионата Италии сезона 2025/2026 можно посмотреть по этой ссылке.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Пари НН» готов завоевать первые три очка в сезоне?
  • «Пари НН» — «Динамо» Махачкала. Прогноз и ставки
  • 2.04
    •
  • «Лидс» и «Эвертон» начнут сезон с ничьей?
  • «Лидс» — «Эвертон». Прогноз и ставки
  • 3.35
    •
  • «Урал» справится с «Торпедо»
  • «Торпедо» — «Урал». Прогноз и ставки
  • 2.06
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    6.34
  • Экспресс дня 17 августа
  • Сегодня в 22:30
    •  2.04
  • Прогноз на матч Пари НН — Динамо Махачкала
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  3.35
  • Прогноз на матч Лидс — Эвертон
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Торпедо — Урал
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  2.02
  • Прогноз на матч Мирасол — Крузейро
  • Футбол
  • Послезавтра в 02:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Альмерия — Альбасете
  • Футбол
  • Завтра в 22:30
    •  2.01
  • Прогноз на матч Синнер — Алькарас
  • Теннис
  • Завтра в 22:00
    •  4.74
  • Экспресс дня 18 августа
  • Завтра в 22:15
    •  2.17
  • Прогноз на матч Эльче — Бетис
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры