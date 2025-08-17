LiveSport.Ru опубликовал полный календарь Серии А сезона 2025/26

В разделе календарей на сайте LiveSport.Ru появился полный календарь итальянской Серии А сезона 2025/26 годов.

Новый сезон чемпионата Италии стартует 23-го августа. В первых матчах «Дженоа» сыграет против «Лечче», а «Сассуоло» примет «Наполи».

Заключительный 38-й тур Серии А состоится 24-го мая 2026-го года, все матчи будут проводиться в один день. В последнем туре «Фиорентина» встретится с «Аталантой».

Стоит отметить, что уже в 3-м туре чемпионата Италии (13 сентября) «Ювентус» на своем поле примет «Интер». В следующем туре (21 сентября) «Лацио» встретится с «Ромой».

В рамках 5-го тура Серии А 5-го октября «Ювентус» сыграет против «Милана». В 12-м туре чемпионата Италии, 23-го ноября «Интер» встретится с «россонери».

25-го января 2026-го года, в рамках 22-го тура Серии А «Ювентус» на своем поле примет «Наполи». В том же туре «Рома» сыграет против «Милана».

Еще одно миланское дерби между «россонери» и «Интером» состоится 8-го марта 2026-го года в рамках 28-го тура Серии А.

В одном из заключительных туров (34-й) «Милан» встретится с «Ювентусом» 26-го апреля, а в 37-м туре «Рома» сыграет против «Лацио».

