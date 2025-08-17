2-й таймМанчестер Юнайтед — АрсеналОнлайн
    «Манчестер Юнайтед» — «Арсенал». Онлайн, прямая трансляция
  • 19:57
    • ЦСКА уверенно победил московское «Динамо»
  • 17:50
    • «Рубин» смог обыграть «Ростов» и поднялся на вторую строчку в РПЛ
  • 18:11
    • «Спартак» из Костромы обыграл «Челябинск» в матче Первой лиги
  • 18:09
    • «Ноттингем Форест» обыграл «Брентфорд», «Челси» поделил очки с «Кристал Пэлас»
  • 17:43
    • «СЭ»: Эль-Каруани дал согласие на переход в Россию
    Рахимов: Любой победный счет устраивает

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Ростов Рубин
    Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов высказался о матче против «Ростова» (1:0).

    Рашид Рахимов
    Рашид Рахимов

    «Устраивает ли счет? Он победный. Любой победный счет, наверное, устраивает. Мы понимали, что будет тяжелая игра, потому что "Ростов" достаточно мобильная команда. Мы говорили об этом, что будет очень много длинных передач, подборов, борьбы, единоборств — вот в этих компонентах нельзя было проиграть. Свои моменты мы все‑таки создали. К сожалению, реализовали только один. Победа на характере, рабочая.

    Даку? Он расстроен, и это нормально. Но вы поймите, Даку не будет забивать во всех матчах, это невозможно. Мы видим, как он отвлекает большое внимание соперников, как освобождает пространство для Шабанхаджая, для подключения игроков, для Йочича. Поэтому он все равно выполнил большой объем черновой работы, но, к сожалению, результативностью не отметился, но это нормально», — цитирует Рахимова «Матч ТВ».

    После этой победы «Рубин» набрал 10 очков и занимает второе место в турнирной таблице сезона. «Ростов» с тремя очками располагается на 14-й позиции.

