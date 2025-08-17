Рахимов: Любой победный счет устраивает

Главный тренервысказался о матче против(1:0).

«Устраивает ли счет? Он победный. Любой победный счет, наверное, устраивает. Мы понимали, что будет тяжелая игра, потому что "Ростов" достаточно мобильная команда. Мы говорили об этом, что будет очень много длинных передач, подборов, борьбы, единоборств — вот в этих компонентах нельзя было проиграть. Свои моменты мы все‑таки создали. К сожалению, реализовали только один. Победа на характере, рабочая.

Даку? Он расстроен, и это нормально. Но вы поймите, Даку не будет забивать во всех матчах, это невозможно. Мы видим, как он отвлекает большое внимание соперников, как освобождает пространство для Шабанхаджая, для подключения игроков, для Йочича. Поэтому он все равно выполнил большой объем черновой работы, но, к сожалению, результативностью не отметился, но это нормально», — цитирует Рахимова «Матч ТВ».

После этой победы «Рубин» набрал 10 очков и занимает второе место в турнирной таблице сезона. «Ростов» с тремя очками располагается на 14-й позиции.