    Эстеван Виллиан «Челси»«Челси» — «Кристал Пэлас». Онлайн, прямая трансляция.
  • 15:37
    • «Оренбург» одолел «Акрон» и заработал первую победу в сезоне
  • 14:15
    • Федерация футбола Аргентины не против матча против сборной России
  • 12:50
    • Нападающий словенского «Радомлье» Куковец интересен «Крыльям Советов»
  • 11:53
    • The Sun: Давид Де Хеа может вернуться в «Манчестер Юнайтед»
  • 07:53
    • Хамзат Чимаев новый чемпион UFC в среднем весе
    Все новости спорта

    «Оренбург» одолел «Акрон» и заработал первую победу в сезоне

    «Акрон» — «Оренбург»: счет матча 1:2, обзор голов

    Матч 5-го тура Российской Премьер-Лиги между «Акроном» из Тольятти и «Оренбургом» завершился победой гостей со счетом 2:1.

    Эмирджан Гарлюк — автор победного мяча
    Эмирджан Гарлюк — автор победного мяча

    На 39-й минуте полузащитник «Акрона» Стефан Лончар вывел свою команду вперёд, но на 59-й минуте он же отправил мяч в собственные ворота, сравняв счет. Победу «Оренбургу» принес гол турецкого нападающего Эмирджана Гюрлюка на 85-й минуте.

    Акрон — Оренбург 1:2
    Голы: 1:0 Стефан Лонча (39'), 1:1 Стефан Лонча (59'), 1:2 Эмирджан Гюрлюк (85') Акрон: Виталий Гудиев, Йонуц Неделчару (Солтмурад Бакаев, 61'), Роберто Фернандес, Марат Таймуразович Бокоев, Стефан Лонча (Максим Кузьмин, 76'), Алекса Джурашович (Константин Марадишвили, 61'), Ифет Джаковац, Boldyrev M. (Dmitriev A., 87'), Константин Савичев, Дмитрий Пестряков (Родриго Эсковаль, 61'), Артём Дзюба Оренбург: Богдан Овсянников, Анри Чичинадзе, Артем Касимов, Данила Хотулёв, Ираклий Квеквескири, Дмитрий Рыбчинский (Thompson J., 60'), Евгений Болотов (Владислав Камилов, 80'), Степан Оганесян (Гедеон Гузина, 76'), Максим Савельев (Данила Ведерников, 46'), Эмирджан Гюрлюк, Moufi F. (Станислав Поройков, 60') Предупреждения: Йонуц Неделчару (58'), Константин Марадишвили (79')

    После этой игры «Акрон» с шестью очками занимает 8-е место в турнирной таблице, а «Оренбург» располагается на 12-й строчке с пятью очками.

