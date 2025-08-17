«Оренбург» одолел «Акрон» и заработал первую победу в сезоне

Матч 5-го тура Российской Премьер-Лиги междуиз Тольятти изавершился победой гостей со счетом 2:1.

На 39-й минуте полузащитник «Акрона» Стефан Лончар вывел свою команду вперёд, но на 59-й минуте он же отправил мяч в собственные ворота, сравняв счет. Победу «Оренбургу» принес гол турецкого нападающего Эмирджана Гюрлюка на 85-й минуте.

Футбол. Россия. Премьер-лига Акрон — Оренбург 1:2 Голы: 1:0 Стефан Лонча (39'), 1:1 Стефан Лонча (59'), 1:2 Эмирджан Гюрлюк (85') Акрон: Виталий Гудиев, Йонуц Неделчару (Солтмурад Бакаев, 61'), Роберто Фернандес, Марат Таймуразович Бокоев, Стефан Лонча (Максим Кузьмин, 76'), Алекса Джурашович (Константин Марадишвили, 61'), Ифет Джаковац, Boldyrev M. (Dmitriev A., 87'), Константин Савичев, Дмитрий Пестряков (Родриго Эсковаль, 61'), Артём Дзюба Оренбург: Богдан Овсянников, Анри Чичинадзе, Артем Касимов, Данила Хотулёв, Ираклий Квеквескири, Дмитрий Рыбчинский (Thompson J., 60'), Евгений Болотов (Владислав Камилов, 80'), Степан Оганесян (Гедеон Гузина, 76'), Максим Савельев (Данила Ведерников, 46'), Эмирджан Гюрлюк, Moufi F. (Станислав Поройков, 60') Предупреждения: Йонуц Неделчару (58'), Константин Марадишвили (79')

После этой игры «Акрон» с шестью очками занимает 8-е место в турнирной таблице, а «Оренбург» располагается на 12-й строчке с пятью очками.