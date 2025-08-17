Перед поединком «быки» занимают 3-е место. Они выиграли в двух последних турах, набрав уже 3 победы в 4 турах чемпионата. В последнем матче команда справилась с «Оренбургом». Также стоит отметить разгром московского «Динамо» в Кубке России. Это говорит о хорошей форме чемпиона.
«Сочи» может похвастаться только ничьей с «Динамо», поскольку это единственный результат за 4 тура, после которого гости набрали хоть какие-то очки. В случае успеха «Сочи» может выбраться из зоны вылета, однако клуб проиграл «Краснодару» в шести поединках подряд.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Букмекеры предлагают на «Краснодар» 1.40, на победу «Сочи» они дают 7.10.
- На LiveSport уверены, что «Краснодар» без труда справится с соперником.
- По прогнозу ИИ «быки» разгромят гостей со счетом 5:0.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Краснодар» — «Сочи» смотрите на LiveCup.Run.
Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
Фрибет 130EURНовым игрокам
Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.