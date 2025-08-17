17 августаприметв матче 5-го тура российской Премьер-лиги.

Перед поединком «быки» занимают 3-е место. Они выиграли в двух последних турах, набрав уже 3 победы в 4 турах чемпионата. В последнем матче команда справилась с «Оренбургом». Также стоит отметить разгром московского «Динамо» в Кубке России. Это говорит о хорошей форме чемпиона.

«Сочи» может похвастаться только ничьей с «Динамо», поскольку это единственный результат за 4 тура, после которого гости набрали хоть какие-то очки. В случае успеха «Сочи» может выбраться из зоны вылета, однако клуб проиграл «Краснодару» в шести поединках подряд.

Букмекеры предлагают на «Краснодар» 1.40, на победу «Сочи» они дают 7.10.

На LiveSport уверены, что «Краснодар» без труда справится с соперником.

По прогнозу ИИ «быки» разгромят гостей со счетом 5:0.

