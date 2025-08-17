2-й таймМанчестер Юнайтед — АрсеналОнлайн
    «Манчестер Юнайтед» — «Арсенал». Онлайн, прямая трансляция
  • 19:57
    • ЦСКА уверенно победил московское «Динамо»
  • 17:50
    • «Рубин» смог обыграть «Ростов» и поднялся на вторую строчку в РПЛ
  • 18:11
    • «Спартак» из Костромы обыграл «Челябинск» в матче Первой лиги
  • 18:09
    • «Ноттингем Форест» обыграл «Брентфорд», «Челси» поделил очки с «Кристал Пэлас»
  • 17:43
    • «СЭ»: Эль-Каруани дал согласие на переход в Россию
    «Краснодар» — «Сочи»: смотреть онлайн в прямом эфире

    17 августа «Краснодар» примет «Сочи» в матче 5-го тура российской Премьер-лиги.

    Перед поединком «быки» занимают 3-е место. Они выиграли в двух последних турах, набрав уже 3 победы в 4 турах чемпионата. В последнем матче команда справилась с «Оренбургом». Также стоит отметить разгром московского «Динамо» в Кубке России. Это говорит о хорошей форме чемпиона.

    «Сочи» может похвастаться только ничьей с «Динамо», поскольку это единственный результат за 4 тура, после которого гости набрали хоть какие-то очки. В случае успеха «Сочи» может выбраться из зоны вылета, однако клуб проиграл «Краснодару» в шести поединках подряд.

    Календарь и таблица РПЛ

    Прогнозы и ставки

    Информация для ставок:

    • Букмекеры предлагают на «Краснодар» 1.40, на победу «Сочи» они дают 7.10.

    • На LiveSport уверены, что «Краснодар» без труда справится с соперником.

    • По прогнозу ИИ «быки» разгромят гостей со счетом 5:0.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Краснодар» — «Сочи» смотрите на LiveCup.Run.

    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

