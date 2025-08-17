«Эспаньол» — «Атлетико». Онлайн, прямая трансляция

В воскресенье, 17 августа, «Эспаньол» примет «Атлетико» в рамках 1-го тура Испанской Примеры. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

До матча

«Эспаньол»

«Эспаньол» минувший сезон провел не лучшим образом и смог спастись от вылета только в последнем туре — 14-е место в турнирной таблице и 42 очка, оторвавшись на два очка от занявшего 18-е место «Леганеса», который вылетел в Сегунду. «Эспаньол» провел шесть товарищеских встречи, в которых четырежды победил и дважды сыграл вничью. Свой предыдущий поединок команда провела достойно, сыграв вничью против «Ньюкасла» (2:2). До того команда обыграла «Унион» и «Вольфсбург» — обе встречи завершились со счетом 1:0.

«Эспаньол» хорошо провел предсезонные матчи и можно рассчитывать на то, что команда из Барселоны будет нацелена на борьбу за место в еврокубках. Травмированных и дисквалифицированных в команде нет.

«Атлетико»

«Атлетико» в прошлом сезоне занял уже, по сути, привычное 3-е место в Ла Лиге. Подопечные Диего Симеоне приняли участие на Клубном чемпионате мира, где испанский клуб вылетел уже на стадии группового этапа с 6 очками в активе, но из-за худшей разницы забитых и пропущенных мячей именно «Атлетико» досрочно покинул турнир. «Матрасники» после КЧМ провели два товарищеских матча, которые завершились диаметрально друг другу — одна победа и одно поражение. Предыдущий матч «Атлетико» провел успешно, обыграв в гостях «Ньюкасл» (2:0). До этого «матрасники» проиграли с минимальным счетом «Порту» (0:1).

«Атлетико» по традиции будет доминирующей силой среди 17 остальных команд Ла Лиги, не считая «Реала» и «Барселоны». Вряд ли «матрасники» будут способны на что-то большее, но свое место в топ-3 вряд ли уступит. Травмированных и дисквалифицированных в команде нет.

Личные встречи

В сезоне 2024/2025 команды сыграли 2 матча, оба в рамках Испанской Примеры, и оба матча завершились вничью: 0:0 и 1:1.

За всю историю встреч команды сыграли 195 игр. В 99 победил «Атлетико», в 59 «Эспаньол», оставшиеся 37 матчей завершились вничью.

Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.24