    «Эспаньол» — «Атлетико». Онлайн, прямая трансляция

    Онлайн-трансляция матча 1-го тура Примеры

    Футбол Календарь Примеры Прогнозы на Примеру Футбол Испании Ла Лига Эспаньол Атлетико
    Эстеван Виллиан «Челси»«Челси» — «Кристал Пэлас». Онлайн, прямая трансляция. Виктор ДьёкерешШешко против Дьёкереша: дуэль «МЮ» и «Арсенала» станет ранней проверкой для дорогостоящих форвардов Спартак — ЗенитОгненный матч тура в Москве: «Спартак» и «Зенит» устроили шоу в дерби столиц
  • 15:37
    • «Оренбург» одолел «Акрон» и заработал первую победу в сезоне
  • 14:15
    • Федерация футбола Аргентины не против матча против сборной России
  • 12:50
    • Нападающий словенского «Радомлье» Куковец интересен «Крыльям Советов»
  • 11:53
    • The Sun: Давид Де Хеа может вернуться в «Манчестер Юнайтед»
  • 07:53
    • Хамзат Чимаев новый чемпион UFC в среднем весе
  • 06:55
    • «Атланта Юнайтед» уступила в матче МЛС, несмотря на гол Миранчука
  • 06:15
    • Месси принес победу «Интер Майами» в матче МЛС
    Диего Симеоне
    Диего Симеоне
    В воскресенье, 17 августа, «Эспаньол» примет «Атлетико» в рамках 1-го тура Испанской Примеры. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

    До матча

    «Эспаньол»

    «Эспаньол» минувший сезон провел не лучшим образом и смог спастись от вылета только в последнем туре — 14-е место в турнирной таблице и 42 очка, оторвавшись на два очка от занявшего 18-е место «Леганеса», который вылетел в Сегунду. «Эспаньол» провел шесть товарищеских встречи, в которых четырежды победил и дважды сыграл вничью. Свой предыдущий поединок команда провела достойно, сыграв вничью против «Ньюкасла» (2:2). До того команда обыграла «Унион» и «Вольфсбург» — обе встречи завершились со счетом 1:0.

    «Эспаньол» хорошо провел предсезонные матчи и можно рассчитывать на то, что команда из Барселоны будет нацелена на борьбу за место в еврокубках. Травмированных и дисквалифицированных в команде нет.

    «Атлетико»

    «Атлетико» в прошлом сезоне занял уже, по сути, привычное 3-е место в Ла Лиге. Подопечные Диего Симеоне приняли участие на Клубном чемпионате мира, где испанский клуб вылетел уже на стадии группового этапа с 6 очками в активе, но из-за худшей разницы забитых и пропущенных мячей именно «Атлетико» досрочно покинул турнир. «Матрасники» после КЧМ провели два товарищеских матча, которые завершились диаметрально друг другу — одна победа и одно поражение. Предыдущий матч «Атлетико» провел успешно, обыграв в гостях «Ньюкасл» (2:0). До этого «матрасники» проиграли с минимальным счетом «Порту» (0:1).

    «Атлетико» по традиции будет доминирующей силой среди 17 остальных команд Ла Лиги, не считая «Реала» и «Барселоны». Вряд ли «матрасники» будут способны на что-то большее, но свое место в топ-3 вряд ли уступит. Травмированных и дисквалифицированных в команде нет.

    Личные встречи

    В сезоне 2024/2025 команды сыграли 2 матча, оба в рамках Испанской Примеры, и оба матча завершились вничью: 0:0 и 1:1.

    За всю историю встреч команды сыграли 195 игр. В 99 победил «Атлетико», в 59 «Эспаньол», оставшиеся 37 матчей завершились вничью.

    Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.24

