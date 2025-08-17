Челестини: Работа — главный фактор нашего успеха

Главный тренерподвел итог матча против(3:1).

«Работа — главный фактор нашего успеха, командная работа. Я всегда говорю ребятам, что результат матча — это всегда результат того, насколько хорошо мы работает 90 минут. У футболистов горят глаза играть в тот футбол, который мы тренируем.

При счёте 3:1 в нашу пользу мы продолжали оставаться опасными в завершающей стадии — при том, что у нас все еще очень короткая скамейка. Мы не можем доминировать весь матч, это очевидно, но мы могли забивать четвертый несколько раз.

Судейство? Я уже говорил, что не делаю комментариев по этому поводу. Не важно, в нашу пользу решения или нет. По моему опыту в футболе, можно сказать, что в каждом сезоне судьи принимают спорные решения — независимо от того, говорим мы об этом или нет.

Алвес быстро сыгрался с Кисляком и Обляковым, это правда. Нам повезло, что Матеус быстро адаптировался и мы им очень довольны.

Фаворит ли ЦСКА? Это вообще не важно на этом этапе сезона, я не говорил об этом в Базеле, не буду говорить и сейчас. Сейчас я горд командой и тем, как мы играем, не более. », — передает слова Челестини корреспондент LiveSport.

У ЦСКА теперь 11 очков и второе место в турнирной таблице РПЛ, у «Динамо» осталось 5 баллов и 13-я строчка.