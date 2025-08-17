«Атлетик» в прошлом сезоне финишировал на четвертой позиции и завоевал место в групповом этапе Лиги чемпионов. Помимо этого стоит вспомнить, что «баски» дошли до полуфинала Лиги Европы. Так что в целом клуб провел хороший сезон.
У «Севильи» за плечами сложный год. Команда спасалась от вылета. Все решило одно очко. «Андалусийцы» закончили двумя поражениями. Сегодня в случае фиаско гости потерпят четвертое поражение в последних пяти матчах турнира.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- «Атлетик» — фаворит букмекеров за 1.62. Ставки на победу «Севильи» принимаются за 6.60.
- Аналитики LiveSport уверены в том, что «Атлетик» добьется успеха в сегодняшнем матче.
- Искусственный интеллект уверен в победе «басков» со счетом 2:0.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Атлетик» Б — «Севилья» смотрите на LiveCup.Run.
Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
Фрибет 130EURНовым игрокам
Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.