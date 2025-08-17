2-й таймДинамо — ЦСКАОнлайн
    «Динамо» — ЦСКА. Онлайн, прямая трансляция
    17 августа в Бильбао «Атлетик» примет «Севилью» в матче первого тура испанской Примеры. Начало игры в 20:30 мск.

    «Атлетик» в прошлом сезоне финишировал на четвертой позиции и завоевал место в групповом этапе Лиги чемпионов. Помимо этого стоит вспомнить, что «баски» дошли до полуфинала Лиги Европы. Так что в целом клуб провел хороший сезон.

    У «Севильи» за плечами сложный год. Команда спасалась от вылета. Все решило одно очко. «Андалусийцы» закончили двумя поражениями. Сегодня в случае фиаско гости потерпят четвертое поражение в последних пяти матчах турнира.

    Прогнозы и ставки

    Информация для ставок:

    • «Атлетик» — фаворит букмекеров за 1.62. Ставки на победу «Севильи» принимаются за 6.60.

    • Аналитики LiveSport уверены в том, что «Атлетик» добьется успеха в сегодняшнем матче.

    • Искусственный интеллект уверен в победе «басков» со счетом 2:0.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Атлетик» Б — «Севилья» смотрите на LiveCup.Run.

    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

