17 августа в Бильбаоприметв матче первого тура испанской Примеры. Начало игры в 20:30 мск.

«Атлетик» в прошлом сезоне финишировал на четвертой позиции и завоевал место в групповом этапе Лиги чемпионов. Помимо этого стоит вспомнить, что «баски» дошли до полуфинала Лиги Европы. Так что в целом клуб провел хороший сезон.

У «Севильи» за плечами сложный год. Команда спасалась от вылета. Все решило одно очко. «Андалусийцы» закончили двумя поражениями. Сегодня в случае фиаско гости потерпят четвертое поражение в последних пяти матчах турнира.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

«Атлетик» — фаворит букмекеров за 1.62. Ставки на победу «Севильи» принимаются за 6.60.

Аналитики LiveSport уверены в том, что «Атлетик» добьется успеха в сегодняшнем матче.

Искусственный интеллект уверен в победе «басков» со счетом 2:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Атлетик» Б — «Севилья» смотрите на LiveCup.Run.

