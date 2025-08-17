«Арсенал» одолел «Манчестер Юнайтед» в матче АПЛ

в гостях одолел(1:0) в матче 1-го тура английской Премьер-лиги.

Единственный гол в этом матче забил защитник «канониров» Риккардо Калафьори на 13-й минуте.

Футбол. Англия. Премьер-лига Манчестер Юнайтед — Арсенал Лондон 0:1 Гол: 0:1 Риккардо Калафьори (13') Манчестер Юнайтед: Лени Йоро, Маттейс де Лигт, Люк Шоу (Гарри Магуайр, 80'), Диогу Далот (Амад Диалло, 55'), Патрик Доргу, Бруну Фернандеш, Каземиро (Мануэль Угарте, 65'), Мэйсон Маунт (Беньямин Шешко, 65'), Алтай Байындыр, Брайан Мбемо, Матеус Кунья Арсенал Лондон: Дэвид Райа, Риккардо Калафьори (Майлс Льюис-Скелли, 72'), Габриэль Магальяйнс, Вильям Салиба, Бен Уайт (Юрриен Тимбер, 72'), Букайо Сака, Мартин Субименди, Деклан Райс (Микель Мерино, 83'), Мартин Эдегор, Габриэл Мартинелли (Чуквунонсо Мадуэке, 60'), Виктор Дьёкереш (Кай Хаверц, 60') Предупреждения: Риккардо Калафьори (42'), Патрик Доргу (85'), Дэвид Райа (85'), Юрриен Тимбер (90 + 1'), Майлс Льюис-Скелли (90 + 3')

В следующем матче «Арсенал» сыграет против «Лидса» 23-го августа, а «Манчестер Юнайтед» встретится с «Фулхэмом» 24-го числа.