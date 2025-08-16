«Тоттенхэм» разгромил «Бернли», «Сандерленд» победил в первой игре после возвращения в АПЛ, «Брайтон» и «Фулхэм» разошлись миром

Завершились три матча 1-го тура АПЛ.

«Тоттенхэм» на своем поле разгромил «Бернли» со счетом 3:0.

Дублем в составе хозяев отметился Ришарлисон (10', 60'). Еще один гол на счету Бреннана Джонсона на 66-й минуте встречи.

Футбол. Англия. Премьер-лига Тоттенхэм — Бёрнли 3:0 Голы: 1:0 Ришарлисон (10'), 2:0 Ришарлисон (60'), 3:0 Бреннан Джонсон (66') Тоттенхэм: Гульельмо Викарио, Кристиан Ромеро, Микки ван де Вен, Джед Спенс, Педро Порро, Арчи Грей (Родриго Бентанкур, 72'), Лукас Бергвалль (Жоау Палинья, 80'), Мохаммед Кудус (Матис Тель, 85'), Папе Сарр, Бреннан Джонсон (Вильсон Одобер, 80'), Ришарлисон (Доминик Соланке, 72') Бёрнли: Мартин Дубравка, Квилиндсхи Хартман, Максим Эстеве, Яльмар Экдаль, Кайл Уолкер, Оливер Сонне (Лум Чауна, 74'), Джош Каллен, Джош Лорент (Лесли Угочукву, 63'), Ханнибал Межбри (Якоб Бруун Ларсен, 63'), Лайл Фостер (Зиан Флемминг, 74'), Джейдон Энтони (Маркус Эдвардс, 85')

Это первая победа «шпор» в официальных матчах при Томасе Франке.

«Сандерленд» забил три безответных мяча в ворота «Вест Хэма» -3:0.

В составе победителей отличились Элизер Майенда (61'), Даниэль Баллард (61') и Вилсон Изидор (61')

Футбол. Англия. Премьер-лига Сандерленд — Вест Хэм 3:0 Голы: 1:0 Натан Морайа-Уэлш (61'), 2:0 Дэниел Баллард (73'), 3:0 Вильсон Изидор (90 + 2') Сандерленд: Робин Руфс, Трай Хам, Дэниел Баллард, Йенсон Селт (Омар Альдерете, 53'), Рейнилду, Абиб Диарра, Гранит Джака, Ноа Садики, Натан Морайа-Уэлш (Вильсон Изидор, 76'), Чемсдин Талби (Крис Ригг, 90'), Саймон Адингра (Энцо Ле Фе, 76') Вест Хэм: Мадс Хермансен, Аарон Ван-Биссака, Наиф Агер, Макс Килман, Жан-Клер Тодибо (Анди Ирвинг, 82'), Лукас Пакета, Родригес Гидо (Tomas Soucek, 71'), Джеймс Уорд-Праус (Каллум Уилсон, 71'), Никлас Фуллкруг, Джаррод Боуэн, Malick Diouf Предупреждение: Макс Килман (70')

«Черные коты» спустя 8 лет вернулся в АПЛ и сразу же одержали первую победу в сезоне.

«Брайтон» и «Фулхэм» разошлись миром — 1:1.

«Брайтон» открыл счет на 56-й минуте после реализованного пенальти Мэтта О'Райлли. «Фулхэм» спасся от поражения после гола Родриго Муниса на 90+6-й минуте.

Футбол. Англия. Премьер-лига Брайтон энд Хоув Альбион — Фулхэм 1:1 Голы: 1:0 Matt O'Riley (пенальти) (55'), 1:1 Родриго Мунис (90 + 7') Брайтон энд Хоув Альбион: Барт Вербрюгген, Льюис Данк, Ян Паул ван Хекке, Максим Де Кёйпер, Матс Виффер, Карлос Балеба (Диего Гомес, 69'), Ясин Аяри, Янкуба Минте (Ферди Кадиоглу, 69'), Каору Митома (Браян Груда, 83'), Жоржиньо Рюттер (Дэнни Уэлбек, 69'), Matt O'Riley (Джеймс Милнер, 88') Фулхэм: Бернд Лено, Хорхе Куэнка (Тимоти Кастань, 84'), Кэлвин Бейсси, Йоаким Андерсен, Кенни Тете, Гарри Уилсон, Саша Лукич, Сандер Берге (Томас Кейрни, 67'), Рауль Хименес (Родриго Мунис, 67'), Алекс Айуоби (Адама Траоре, 67'), Джошуа Кинг (Эмиль Смит-Роу, 77') Предупреждения: Кэлвин Бейсси (31'), Каору Митома (60'), Ферди Кадиоглу (73'), Диего Гомес (78'), Томас Кейрни (90 + 3')

Эта встреча стала первой в сезоне, которая завершилась результативной ничьей.