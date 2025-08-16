Титов: Я доволен, что «Спартак» не проиграл и доминировал

Бывший капитанвысказался о матче москвичей с(2:2).

«Станковича, однозначно, нужно оставлять. Почему? Поймите, каждый раз мы кого-то ищем...сейчас будет новый тренер. Дайте Станковичу время. Пусть работает. Если бы было 3:2 были бы все довольны. Я доволен, что "Спартак" не проиграл, что многие прогнозировали, и тем, что "Спартак" доминировал. Единственное, когда игра была в большинстве, хотелось, чтобы это было немного по-другому», — приводит слова Титова «Спорт-Экспресс».

«Спартак» и «Зенит» остались на 11-й и 8-й позициях с 5 и 6 очками соответственно.