«Штутгарт» сыграет в матче на правах победителя Кубка Германии. В конце прошлого сезона клуб обыграл «Арминию» со счетом 4:2. «Бавария» выиграла Бундеслигу. Мюнхенский коллектив опередил конкурентов на 13 очков.
В прошлом сезоне «Бавария» дважды победила «Штутгарт» с уверенным результатом — 3:1 и 4:0.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Котировки букмекеров: 5.20 на победу «Штутгарта», 1.57 на победу «Баварии». Коэффициенты на победу в Суперкубке составляют 3.20 и 1.32.
- По мнению экспертов LiveSport, «Бавария» без труда разберется с соперником.
- Ставка искусственного интеллекта — результативная ничья 2:2.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча '«Штутгарт» — «Бавария» смотрите на LiveCup.Run.
