    «Штутгарт» — «Бавария»: смотреть онлайн в прямом эфире

    Футбол Суперкубок Германии Футбол Германии Бавария Штутгарт
    16 августа состоится матч за Суперкубок Германии, в котором сыграют «Штутгарт» и «Бавария». Игра пройдет на «Арена МХП» в Штутгарте. Начало в 21:30 мск.

    «Штутгарт» сыграет в матче на правах победителя Кубка Германии. В конце прошлого сезона клуб обыграл «Арминию» со счетом 4:2. «Бавария» выиграла Бундеслигу. Мюнхенский коллектив опередил конкурентов на 13 очков.

    В прошлом сезоне «Бавария» дважды победила «Штутгарт» с уверенным результатом — 3:1 и 4:0.

    Прогнозы и ставки

    Информация для ставок:

    • Котировки букмекеров: 5.20 на победу «Штутгарта», 1.57 на победу «Баварии». Коэффициенты на победу в Суперкубке составляют 3.20 и 1.32.

    • По мнению экспертов LiveSport, «Бавария» без труда разберется с соперником.

    • Ставка искусственного интеллекта — результативная ничья 2:2.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча '«Штутгарт» — «Бавария» смотрите на LiveCup.Run.

    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

