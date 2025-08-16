16 августа состоится матч за Суперкубок Германии, в котором сыграют. Игра пройдет на «Арена МХП» в Штутгарте. Начало в 21:30 мск.

«Штутгарт» сыграет в матче на правах победителя Кубка Германии. В конце прошлого сезона клуб обыграл «Арминию» со счетом 4:2. «Бавария» выиграла Бундеслигу. Мюнхенский коллектив опередил конкурентов на 13 очков.

В прошлом сезоне «Бавария» дважды победила «Штутгарт» с уверенным результатом — 3:1 и 4:0.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Котировки букмекеров: 5.20 на победу «Штутгарта», 1.57 на победу «Баварии». Коэффициенты на победу в Суперкубке составляют 3.20 и 1.32.

По мнению экспертов LiveSport, «Бавария» без труда разберется с соперником.

Ставка искусственного интеллекта — результативная ничья 2:2.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча '«Штутгарт» — «Бавария» смотрите на LiveCup.Run.

Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.