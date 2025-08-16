«Ротор» ушел от поражения в матче против «Сокола»

сыграли вничью в матче 5-го тура Первой лиги — 1:1.

«Сокол» открыл счет на на 38-й минуте благодаря точному удару Владислава Шпитального. Николай Покидышев на 90+1-й минуте сравнял счет и спас волгоградцев от поражения.

Футбол. Россия. Первая лига Сокол — Ротор 1:1 Голы: 1:0 Вадим Шпитальный (38'), 1:1 Николай Покидышев (90+1') Сокол: Михаил Левашов, Иван Чуриков, Никита Печенкин, Владимир Ковачевич, Аллон Бутаев, Руслан Дауров, Роман Ермолин (Kostin V., 58'), Владислав Лазарев (Артём Быков, '), Вадим Шпитальный, Kireenko P. (Shaykhtdinov D., 57'), Gloydman N. Ротор: Никита Чагров, Вячеслав Бардыбахин, Shilnikov G. (Дмитрий Сасин, 70'), Николай Покидышев, Максим Храмцов (Андрей Семёнов, 25'), Михаил Мальцев (Александр Хохлачев, 46'), Сергей Макаров, Артем Симонян, Даниил Фомин, Илья Сафронов (Дмитрий Лаврищев, 46'), Никита Никифоров (Имран Азнауров, 46')

После этой игры «Сокол» с четырьмя очками располагается на 12-м месте в турнирной таблице Первой лиги. «Ротор» находится на пятой строчке — у команды 8 очков.

В следующем туре «Сокол» 23 августа в гостях сыграет с «Челябинском», «Ротор» 25 августа примет «Торпедо».