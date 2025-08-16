Погребняк: Ждем «Спартак» и «Зенит» на первых местах в турнирной таблице

Бывший нападающий сборной Россиивысказался о матче между(2:2).

«Мы посмотрели результативный поединок. Думаю, ничья ни для кого не стала положительным результатом. В таблице ничего не изменилось, "Локомотив" сыграл вничью. Обе команды должны были расстроиться. Наверное, "Зенит" в меньшей степени, потому что "Спартак" не забил пенальти и имел большее количество моментов. Просто подвела реализация и хорошо сыграл вратарь Адамов.

Обе команды играют на 30% своих возможностей. Им есть куда стремиться и есть что тренировать. Ждем "Спартак" и "Зенит" на первых местах в турнирной таблице», — цитирует Погребняка «Чемпионат».

Календарь и таблица РПЛ

«Спартак» и «Зенит» остались на 11-й и 8-й позициях с 5 и 6 очками соответственно.