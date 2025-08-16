2-й таймШтутгарт — БаварияОнлайн
    Ник Вольтемаде«Штутгарт» — «Бавария». Онлайн, прямая трансляция
  • 22:24
    • Дубль Касинтуры помог «Ахмату» обыграть «Крылья Советов» в матче РПЛ
  • 21:31
    • «Ман Сити» разгромил «Вулверхэмптон», Холанн оформил дубль
  • 20:30
    • Александр Тукманов: Кононов был немного психологически надломлен ситуацией в «Торпедо»
  • 20:14
    • Тренер «Спартака»: Мы заслуживали лучшего результата в матче с «Зенитом»
  • 19:56
    • Семак: Не нравится, что пропускаем легкие мячи
    Все новости спорта

    Погребняк: Ждем «Спартак» и «Зенит» на первых местах в турнирной таблице

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Спартак Зенит
    Бывший нападающий сборной России Павел Погребняк высказался о матче между «Спартаком» и «Зенитом» (2:2).

    Павел Погребняк
    Павел Погребняк

    «Мы посмотрели результативный поединок. Думаю, ничья ни для кого не стала положительным результатом. В таблице ничего не изменилось, "Локомотив" сыграл вничью. Обе команды должны были расстроиться. Наверное, "Зенит" в меньшей степени, потому что "Спартак" не забил пенальти и имел большее количество моментов. Просто подвела реализация и хорошо сыграл вратарь Адамов.

    Обе команды играют на 30% своих возможностей. Им есть куда стремиться и есть что тренировать. Ждем "Спартак" и "Зенит" на первых местах в турнирной таблице», — цитирует Погребняка «Чемпионат».

    Календарь и таблица РПЛ

    «Спартак» и «Зенит» остались на 11-й и 8-й позициях с 5 и 6 очками соответственно.

