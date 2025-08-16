«Мальорка» — «Барселона». Онлайн, прямая трансляция

2-й таймВулверхэмптон — Манчестер СитиОнлайн
    В субботу, 16 августа, состоится матч 1-го тура испанской Ла Лиги, в котором «Барселона» на выезде сыграет с «Мальоркой». Начало встречи — в 20:30 МСК. Следить за ходом игры можно в нашем онлайне.
    Футбол. Испания. Ла Лига
    Мальорка — Барселона 0:2
    Мальорка: Доминик Грейф, Матеу Морей, Мартин Вальент, Антонио Раильо, Хоан Мохика, Мануэль Морланес, Антонио Санчес, Такума Асано, Пабло Торре, Серхи Дардер, Ведат Мурики Барселона: Жоан Гарсия, Алекс Бальде, Пау Кубарси, Рональд Араухо, Эрик Гарсия, Фермин Лопес, Френки де Йонг, Ферран Торрес, Рафаэл Диас, Ламин Ямаль, Педри

    Ход матча

    45+1' Плюс семь минут к первому тайму.

    45' «Барселона» тем временем продолжает уверенно перекатывать мяч около штрафной «Мальорки». С двумя лишними футболистами такое, конечно, делать гораздо проще.

    44' Ироничную статистику показали только что: счёт по фолам — 6:6. Вот только у «Мальорки» уже два удаления и ещё два игрока повисли на жёлтых...

    42' Пабло Торре жёлтую получает. А хватит ли «Мальорке» вообще игроков, чтобы доиграть матч до конца?

    40' Пожалуй, на этом игра для «Мальорки» окончена. Вопрос теперь лишь в том, сколько ещё закатит «Барса».

    39' УДАЛЁН МУРИКИ! ВДЕВЯТЕРОМ «МАЛЬОРКА» ОСТАЁТСЯ! Два удаления у хозяев за шесть минут — фантастика. На повторах удар Мурики выглядит реально страшно — шипами прямо в лицо.

    38' Пошёл смотреть VAR Хосе Мунуэра на предмет красной Ведату Мурики. Похоже, сейчас хозяева вдевятером останутся.

    37' Выбегал Мурики один на один с Жоаном Гарсией, кипер «Барсы» вышел к линии штрафной — и получил ногой по голове от косовара. Жёлтая Мурики за опасную игру, Гарсии оказывают помощь.

    35' Сам и пробил Ламин заработанный им стандарт — мяч прошёл выше цели.

    34' УДАЛЕНИЕ У «МАЛЬОРКИ»! МОРЛАНЕС УДАЛЁН! Две жёлтые за пять минут он получил: первую — за разговоры с арбитром, вторую — за то, что срубил Ямаля прямо у угла штрафной. Катастрофа для хозяев — 0:2 и целый тайм вдесятером.

    31' Продолжается встреча. Минут 5 за эти паузы судья накинет к тайму.

    29' Пауза на водопой. Жарко в Мальорке, даже вечером под +30, так что пару минут отдохнут команды.

    28' Посмелее «Мальорка» бежит вперёд, но моментов пока не создаёт.

    27' Полузащитник Морланес и тренер Аррасате получили по жёлтой за споры.

    26' Уже несколько минут идут разборки. Игроки «Мальорки» не понимают, что произошло, и не согласны с решением арбитра засчитать гол. Но и никаких формальных поводов его отменить, справедливости ради, тоже не было: судья свисток не давал — нужно было играть дальше.

    24' ГОЛ! 0:2! СКАНДАЛ! Ямаль мощно пробил издали и попал прямо в голову Вальенту, словацкий защитник рухнул на газон, но «Барселона» продолжила играть — и судья матч не остановил. В итоге, пока игроки «Мальорки» остановились и недоумевали, Ферран зарядил прямо в девятку из-за штрафной.

    22' Мурики бил из штрафной без особого сопротивления, но катнул прямо в руки Гарсии.

    21' Первый угловой зарабатывает «Мальорка» в матче — Мохика поборолся в чужой штрафной.

    19' Мурики уже второй раз за несколько минут получает по ногам от Араухо. Так может уругваец скоро и до жёлтой доиграться.

    18' Почти все атаки гостей идут через правый край, где Ямаль раз за разом разрывает соперников. Собственно, оттуда же пришёл и гол.

    17' Спокойно контролирует мяч команда Флика. Владение — 70 на 30 в пользу «Барсы».

    15' Не выдержала «Барселона» линию офсайда и снова позволила «Мальорке» продвинуться далеко в атаку. Но вновь последний пас был перехвачен.

    14' Рафинья подавал с фланга в центр штрафной — тут защитники отбились.

    13' Первая атака «Мальорки» в матче. Неплохо пасовал Дардер на ход партнёру в штрафную гостей, но Педри прочитал эту передачу.

    11' Моментально «Барса» включается в прессинг на чужой половине поля после потери мяча. «Мальорка» будто бы эти скорости пока не выдерживает.

    10' Первая жёлтая в матче. Матеу Морей её получает за срыв опасной атаки.

    8' ГОЛ! 0:1! Ну очень просто: подача Ямаля с фланга в штрафную, мяч пролетел мимо всех и нашёл голову Рафиньи, который с близкого расстояния не промахнулся. Давление «Барселоны» закончилось вполне закономерно.

    7' Мохика попал в первый офсайд в матче, всё это очень далеко от ворот «Барселоны».

    6' Снова Ямаль влетал в штрафную соперника, но Мохика в идеальном подкате забрал мяч. Давят гости.

    4' Бодро начинает «Барса». «Мальорка» пока глубоко в обороне, даже до середины поля не удаётся пока дойти.

    3' Опасно врывался в штрафную хозяев Ламин Ямаль, добрался аж до вратарской, но прострел в центр прервал Лео Роман.

    2' Пыталась «Мальорка» подержать мяч у себя, но «Барселона» включилась в прессинг и быстро его забрала.

    1' Матч начался!

    Перед матчем

    20:32 А вот теперь вышли. Ждём стартового свистка!

    20:29 Похоже, начало игры задержится на несколько минут. Команды пока не вышли на поле.

    20:19 А судить встречу будет 42-летний Хосе Луис Мунуэра Монтеро. Он уже работал на матче «Мальорки» и «Барселоны» в 2019 году — тогда каталонский клуб победил 5:2 с хет-триком Месси.

    20:10 Если вдруг вы думали, что без Левандовского «Барса» будет какая-то не такая — забудьте, она прекрасно умеет справляться и без него. В предыдущем сезоне поляк в восьми матчах во всех турнирах не вышел на поле — ни одного из них «Барселона» не проиграла и во всех забила. Кстати, он пропустил в том числе и обе встречи с «Мальоркой», что не помешало каталонцам победить в обеих.

    20:02 Сегодняшняя встреча состоится на стадионе «Сон Мойш» — домашней арене «Мальорки» в городе Пальма-де-Мальорка, вмещающей 26 020 человек. В прошлом сезоне Ла Лиги «Мальорка» на этом стадионе всего однажды за 19 туров проиграла крупнее одного мяча — как раз «Барселоне» (1:5 в декабре 2024-го).

    Стартовые составы команд

    «Мальорка»: Роман, Морей, Вальент, Раильо, Мохика, Морланес, Санчес, Асано, Торре, Дардер, Мурики.

    «Барселона»: Х. Гарсия, Араухо, Бальде, Э. Гарсия, Кубарси, де Йонг, Педри, Рафинья, Ямаль, Лопес, Торрес.

    «Мальорка»

    В первом туре «Мальорке» сразу предстоит пройти проверку действующим чемпионом Испании. Прошлый сезон команда с Балеарских островов закончила на 10-м месте и практически до конца вела борьбу за еврокубки, но в последних трёх турах набрала лишь 1 очко из 9 возможных — и в итоге на 4 балла отстала от зоны Лиги конференций.

    Летнюю трансферную кампанию «Мальорка» проводит максимально пассивно. Команда практически никого не потеряла: из игроков основы ушёл разве что защитник Хосе Копете — в «Валенсию» за 3,6 млн евро. Однако и покупка была всего одна — за 5 миллионов взяли у «Барселоны» Пабло Торре, ещё несколько футболистов перешли в статусе свободных агентов. Из шести товарищеских матчей в межсезонье «Мальорка» проиграла всего один — «Лиону» (0:4), в остальных — четыре победы и ничья, но с соперниками уровня, конечно, сильно пониже «Лиона».

    Грустный факт для хозяев перед встречей с «Барсой»: в прошлом сезоне «Мальорка» набрала всего 1 из возможных 18 очков против клубов из топ-3 («Барселоны», «Реала» и «Атлетико»). Сегодня ситуация усложняется ещё и тем, что сразу несколько футболистов, которые в прошлом сезоне были основными, против «Барселоны» не сыграют: Саму Коста травмирован, а Пабло Маффео и Кайл Ларин запросили трансфер из «Мальорки» и тренируются отдельно от основной команды по решению тренера — на них Аррасате сегодня не рассчитывает.

    «Барселона»

    У «Барселоны» лето прошло более чем успешно: Флику удалось почти полностью сохранить чемпионский состав — отпустили только Иньиго Мартинеса (в «Аль-Наср»), которого без особых проблем можно заменить в центре обороны Рональдом Араухо. В четырёх предсезонных игра

