«Мальорка» — «Барселона». Онлайн, прямая трансляция

Ход матча
45+1' Плюс семь минут к первому тайму.
45' «Барселона» тем временем продолжает уверенно перекатывать мяч около штрафной «Мальорки». С двумя лишними футболистами такое, конечно, делать гораздо проще.
44' Ироничную статистику показали только что: счёт по фолам — 6:6. Вот только у «Мальорки» уже два удаления и ещё два игрока повисли на жёлтых...
42' Пабло Торре жёлтую получает. А хватит ли «Мальорке» вообще игроков, чтобы доиграть матч до конца?
40' Пожалуй, на этом игра для «Мальорки» окончена. Вопрос теперь лишь в том, сколько ещё закатит «Барса».
39' УДАЛЁН МУРИКИ! ВДЕВЯТЕРОМ «МАЛЬОРКА» ОСТАЁТСЯ! Два удаления у хозяев за шесть минут — фантастика. На повторах удар Мурики выглядит реально страшно — шипами прямо в лицо.
38' Пошёл смотреть VAR Хосе Мунуэра на предмет красной Ведату Мурики. Похоже, сейчас хозяева вдевятером останутся.
37' Выбегал Мурики один на один с Жоаном Гарсией, кипер «Барсы» вышел к линии штрафной — и получил ногой по голове от косовара. Жёлтая Мурики за опасную игру, Гарсии оказывают помощь.
35' Сам и пробил Ламин заработанный им стандарт — мяч прошёл выше цели.
34' УДАЛЕНИЕ У «МАЛЬОРКИ»! МОРЛАНЕС УДАЛЁН! Две жёлтые за пять минут он получил: первую — за разговоры с арбитром, вторую — за то, что срубил Ямаля прямо у угла штрафной. Катастрофа для хозяев — 0:2 и целый тайм вдесятером.
31' Продолжается встреча. Минут 5 за эти паузы судья накинет к тайму.
29' Пауза на водопой. Жарко в Мальорке, даже вечером под +30, так что пару минут отдохнут команды.
28' Посмелее «Мальорка» бежит вперёд, но моментов пока не создаёт.
27' Полузащитник Морланес и тренер Аррасате получили по жёлтой за споры.
26' Уже несколько минут идут разборки. Игроки «Мальорки» не понимают, что произошло, и не согласны с решением арбитра засчитать гол. Но и никаких формальных поводов его отменить, справедливости ради, тоже не было: судья свисток не давал — нужно было играть дальше.
24'
22' Мурики бил из штрафной без особого сопротивления, но катнул прямо в руки Гарсии.
21' Первый угловой зарабатывает «Мальорка» в матче — Мохика поборолся в чужой штрафной.
19' Мурики уже второй раз за несколько минут получает по ногам от Араухо. Так может уругваец скоро и до жёлтой доиграться.
18' Почти все атаки гостей идут через правый край, где Ямаль раз за разом разрывает соперников. Собственно, оттуда же пришёл и гол.
17' Спокойно контролирует мяч команда Флика. Владение — 70 на 30 в пользу «Барсы».
15' Не выдержала «Барселона» линию офсайда и снова позволила «Мальорке» продвинуться далеко в атаку. Но вновь последний пас был перехвачен.
14' Рафинья подавал с фланга в центр штрафной — тут защитники отбились.
13' Первая атака «Мальорки» в матче. Неплохо пасовал Дардер на ход партнёру в штрафную гостей, но Педри прочитал эту передачу.
11' Моментально «Барса» включается в прессинг на чужой половине поля после потери мяча. «Мальорка» будто бы эти скорости пока не выдерживает.
10' Первая жёлтая в матче. Матеу Морей её получает за срыв опасной атаки.
8'
7' Мохика попал в первый офсайд в матче, всё это очень далеко от ворот «Барселоны».
6' Снова Ямаль влетал в штрафную соперника, но Мохика в идеальном подкате забрал мяч. Давят гости.
4' Бодро начинает «Барса». «Мальорка» пока глубоко в обороне, даже до середины поля не удаётся пока дойти.
3' Опасно врывался в штрафную хозяев Ламин Ямаль, добрался аж до вратарской, но прострел в центр прервал Лео Роман.
2' Пыталась «Мальорка» подержать мяч у себя, но «Барселона» включилась в прессинг и быстро его забрала.
1' Матч начался!
Перед матчем
20:32 А вот теперь вышли. Ждём стартового свистка!
20:29 Похоже, начало игры задержится на несколько минут. Команды пока не вышли на поле.
20:19 А судить встречу будет 42-летний Хосе Луис Мунуэра Монтеро. Он уже работал на матче «Мальорки» и «Барселоны» в 2019 году — тогда каталонский клуб победил 5:2 с хет-триком Месси.
20:10 Если вдруг вы думали, что без Левандовского «Барса» будет какая-то не такая — забудьте, она прекрасно умеет справляться и без него. В предыдущем сезоне поляк в восьми матчах во всех турнирах не вышел на поле — ни одного из них «Барселона» не проиграла и во всех забила. Кстати, он пропустил в том числе и обе встречи с «Мальоркой», что не помешало каталонцам победить в обеих.
20:02 Сегодняшняя встреча состоится на стадионе «Сон Мойш» — домашней арене «Мальорки» в городе Пальма-де-Мальорка, вмещающей 26 020 человек. В прошлом сезоне Ла Лиги «Мальорка» на этом стадионе всего однажды за 19 туров проиграла крупнее одного мяча — как раз «Барселоне» (1:5 в декабре 2024-го).
Стартовые составы команд
«Мальорка»: Роман, Морей, Вальент, Раильо, Мохика, Морланес, Санчес, Асано, Торре, Дардер, Мурики.
«Барселона»: Х. Гарсия, Араухо, Бальде, Э. Гарсия, Кубарси, де Йонг, Педри, Рафинья, Ямаль, Лопес, Торрес.
«Мальорка»
В первом туре «Мальорке» сразу предстоит пройти проверку действующим чемпионом Испании. Прошлый сезон команда с Балеарских островов закончила на 10-м месте и практически до конца вела борьбу за еврокубки, но в последних трёх турах набрала лишь 1 очко из 9 возможных — и в итоге на 4 балла отстала от зоны Лиги конференций.
Летнюю трансферную кампанию «Мальорка» проводит максимально пассивно. Команда практически никого не потеряла: из игроков основы ушёл разве что защитник Хосе Копете — в «Валенсию» за 3,6 млн евро. Однако и покупка была всего одна — за 5 миллионов взяли у «Барселоны» Пабло Торре, ещё несколько футболистов перешли в статусе свободных агентов. Из шести товарищеских матчей в межсезонье «Мальорка» проиграла всего один — «Лиону» (0:4), в остальных — четыре победы и ничья, но с соперниками уровня, конечно, сильно пониже «Лиона».
Грустный факт для хозяев перед встречей с «Барсой»: в прошлом сезоне «Мальорка» набрала всего 1 из возможных 18 очков против клубов из топ-3 («Барселоны», «Реала» и «Атлетико»). Сегодня ситуация усложняется ещё и тем, что сразу несколько футболистов, которые в прошлом сезоне были основными, против «Барселоны» не сыграют: Саму Коста травмирован, а Пабло Маффео и Кайл Ларин запросили трансфер из «Мальорки» и тренируются отдельно от основной команды по решению тренера — на них Аррасате сегодня не рассчитывает.
«Барселона»
У «Барселоны» лето прошло более чем успешно: Флику удалось почти полностью сохранить чемпионский состав — отпустили только Иньиго Мартинеса (в «Аль-Наср»), которого без особых проблем можно заменить в центре обороны Рональдом Араухо. В четырёх предсезонных игра