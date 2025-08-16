«Мальорка» в прошлом сезоне вела борьбу за еврокубки, но команде не хватило сил, чтобы довести ее до конца. «Островитяне» остались без международных турниров, но более чем успешно провели сезон в Испании.
«Барселона» — чемпион прошлого сезона. Команда Ханси Флика готова к новым свершениям и, конечно же, приехала сюда за тремя очками. В прошлом сезоне «каталонцы» дважды победили «Мальорку» — 1:0 и 5:1. В целом же у «Барсы» редко бывают проблемы с этим соперником. Продолжат ли гости эту тенденцию?
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Букмекеры считают, что у «Мальорки» мало шансов избежать поражения — 1.37 на «Барселону», 8.00 на «Мальорку».
- Эксперты LiveSport предсказали «Барселоне» удачный старт сезона.
- Искусственный интеллект предсказал победу «Барселоны» со счетом 2:1.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Мальорка» — «Барселона» смотрите на LiveCup.Run.
Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
Фрибет 130EURНовым игрокам
Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.