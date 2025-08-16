В первом туре испанской Примеры сыграют. Матч команд состоится 16 августа на «Эстади Мальорка Сон Моикс». Начало игры в 20:30 мск.

«Мальорка» в прошлом сезоне вела борьбу за еврокубки, но команде не хватило сил, чтобы довести ее до конца. «Островитяне» остались без международных турниров, но более чем успешно провели сезон в Испании.

«Барселона» — чемпион прошлого сезона. Команда Ханси Флика готова к новым свершениям и, конечно же, приехала сюда за тремя очками. В прошлом сезоне «каталонцы» дважды победили «Мальорку» — 1:0 и 5:1. В целом же у «Барсы» редко бывают проблемы с этим соперником. Продолжат ли гости эту тенденцию?

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Букмекеры считают, что у «Мальорки» мало шансов избежать поражения — 1.37 на «Барселону», 8.00 на «Мальорку».

Эксперты LiveSport предсказали «Барселоне» удачный старт сезона.

Искусственный интеллект предсказал победу «Барселоны» со счетом 2:1.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Мальорка» — «Барселона» смотрите на LiveCup.Run.

Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.