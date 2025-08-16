ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    Левандовский отреагировал на сравнения Ямаля с Мастантуоно

    Футбол Футбол Испании Барселона Реал Мадрид
    Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовский высказался по поводу сравнений форварда каталонского клуба Ламина Ямаля с новичком мадридского «Реала» Франко Мастантуоно.

    Роберт Левандовский
    Роберт Левандовский

    «Я думаю, что нельзя сравнивать игроков, особенно в таком юном возрасте. В футболе на молодых игроков часто оказывается слишком большое давление. Нельзя взваливать всё это на их плечи. Считаю, это может сделать их слабее, но не прямо сейчас.

    Главный вопрос, что произойдёт, когда им исполнится 25 или 26 лет. Будут ли они по-прежнему играть на высоком уровне? Огромная проблема заключается в том, чтобы оставаться на этом уровне в течение 10 или даже 15 лет», — сказал Левандовски ESPN.

