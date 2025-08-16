«Балтика» — «Локомотив». Онлайн, прямая трансляция

В субботу, 16 августа, калининградская «Балтика» примет «Локомотив» в рамках 5-го тура Российской Премьер Лиги по футболу. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

Футбол. Россия. Премьер-лига Балтика — Локомотив 1:0 Гол: 1:0 Брайан Хиль (3') Балтика: Максим Бориско, Сергей Варатынов, Кевин Андраде, Натан Гассама, Мингиян Бевеев, Владислав Саусь, Илья Петров, Андрей Мендель (Юрий Ковалёв, 18'), Максим Петров, Николай Титков, Брайан Хиль Локомотив: Антон Митрюшкин, Максим Ненахов, Евгений Морозов, Сезар Монтес, Александр Сильянов, Дмитрий Баринов, Артём Карпукас, Зелимхан Бакаев, Алексей Батраков, Александр Руденко, Николай Комличенко Предупреждение: (32')

Ход игры

41' Угловой «Балтики», Митрюшкин уверенно играет на выходе, на подборе Бакаев, пробовал он в контр-атаку убежать, но сбил его Саусь.

40' Долгая позиционная атака «Локомотива», но очень грамотно в оборонительных перестроениях действуют игроки хозяев.

37' Удар Титкова голова Сильянова на себя приняла. Мяч в направлении дальнего угла ворот «Локомотива» летел.

36' Ковалёв вышел один на один после паса Петрова, пробил на исполнение обводящим ударом, мяч в штангу попал, не повезло «Балтике».

35' Удар Комличенко из пределов штрафной площади «Балтики», после прохода Бакаева, но не получилось сильно по мячу приложиться Николаю, Бориско спокойно мяч забрал.

33' Жёлтая карточка Саусю в составе «Балктики».

32' Батраков пробил из-за пределов штрафной площади хозяев, но Бориско верную позицию занял, так, что ему не пришлось даже прыгать.

30' Атака «Локомотива» угловым у ворот Балтика заканчивается. После подачи, Хиль снял верх, обезопасив ворота хозяев.

30' Петров оказался с мячом внутри штрафной площади «Локомотива», пробил в дальний угол, но промахнулся.

29' Локомотив заметно больше владеет мячом, 70 процентов владения у них.

27' Петров на дриблинге продвинулся к воротам «Локомотива», пробил, но удар застрял в защитниках по пути к воротам.

26' Титков пробил метров с 20, Митрюшкин вытащил мяч из дальнего угла, переведя его на угловой.

25' Отодвинули игру от своих ворот хозяева, но пока без опасных моментов у ворот «Локомотива».

23' Ненахов бил из пределов штрафной площади, Бивеев заблокировал удар, мяч на угловой улетел.

21' Инициатива сейчас полностью у «Локомотива», много позиционных атак они проводят в эти минуты.

20' Бакаев пробил из пределов штрафной площади «Балтики», спасает Бориско хозяев, выуживая мяч из дальнего угла.

18' Замена в составе «Балтики»: вместо Менделя, Ковалёв появился.

16' Не сможет Мендель продолжить игру. Стянул он капитанскую повязку. Будет замена в составе хозяев, пока они вдесятером продолжат игру.

14' Мендель получил повреждение, на сей раз медицинская бригада появляется на поле.

13' Саусю досталось от Батракова, но всё в порядке с Владиславом, сможет он продолжить игру.

11' Локомотив поджимает «Балтику» на их половине, но однажды это контр-атакой голевой обернулось для них.

9' И, немного подуспокоился темп игры. Батраков пробовал пробить издалека, тоже хотел он наказать вратаря, но промахнулся Алексей.

7' Много борьбы в центре поля сейчас, бойцовская игра.

5' Игра активно проходит, ищут соперники удачу в атаке.

3' Гооол! 1:0. Брайан Хиль ударом издалека наказал Митрюшкина. Длинный пас Максима Петрова предшествовал этому эпизоду. Очень технично сальвадорец обработал мяч и технично, черпаком, послал мяч в дальний угол «Локомотива».

2' Началась борьба за инициативу, ни одна из команд не намерена отступать в начале матча.

1' «Локомотив» начал с центра поля, поехали!

До матча

14:59 Команды появляются на поле, скоро матч начнётся!

14:58 Матч пройдёт на стадионе «Ростех Арена», которая вмещает

35 016 зрителей.

14:50 На термометре в Калининграде 18 градусов, ожидается небольшой дождь.

14:40 Главным арбитром матча будет Иван Абросимов из Санкт-Петербурга.

Стартовые составы команд

«Балтика»: Бориско, Варатынов, Гассама, Андраде, Бевеев, Мендель (капитан), И. Петров, Саусь, Титков, М. Петров, Хиль.

«Локомотив»: Митрюшкин, Монтес, Ненахов, Сильянов, Морозов, Баринов (капитан), Бакаев, Батраков, Карпукас, Руденко, Комличенко.

«Балтика»

Калининградский коллектив достаточно удачно стартовал в новом сезоне российского чемпионата. После четырех туров балтийцы имеют в своем активе 8 очков и занимают 5-е место в таблице РПЛ. За четыре матча калининградцы смогли восемь раз поразить ворота соперника и четыре раза пропустили в свои. Среди недели команда из Калининграда проиграла «Локомотиву» (0:2) в Кубке России. В РПЛ до этого «Балтика» сыграла вничью с «Крыльями Советов» (1:1) и победила «Оренбург» (3:2). Перед этим же подопечные Андрея Талалаева также разгромили «Спартак» (3:0) и поделили очки с «Динамо» (1:1).

Старт сезона в РПЛ для «Балтики» можно считать успешным. Команда только повысилась в классе и в четырех матчах не знает горечи поражений. Так команда может замахнуться на высокие результаты. Думается, что все равно главной задачей «Балтики» на сезон является закрепиться в РПЛ и по возможности попасть в топ-10. А вот в Кубке России дела плохи, там команда уже проиграла два матча и рискует не выйти из группы. Травмированных и дисквалифицированных нет.

«Локомотив»

Московский коллектив всех удивил на старте сезона и показал стопроцентный результат. Команда из Москвы смогла добыть 4 победы в 4 матчах, набрала 12 очков и лидирует в турнирной таблице. За это время москвичи смогли забить 12 мячей, а в свои ворота пропустили всего лишь 5. среди недели «железнодорожники» победили «Балтику» (2:0) в рамках национального Кубка. В чемпионате России столичная команда выиграла у «Спартака» (4:2) и «Пари НН» (3:2). Начали же текущий сезон «зелено-красные» с побед над «Сочи» (3:0) и «Краснодаром» (2:1).

Подопечные Михаила Галактионова побеждают и показывают отличный футбол на старте сезона. Алексей Батраков просто неудержим и забивает в каждой игре. Если так пойдет и дальше, то «Локомотив» будет главным претендентом на чемпионство в текущем сезоне. Все будет зависеть от того, насколько хватит эту молодую команду. Хочется видеть «Локомотив» в борьбе хотя бы за тройку сильнейших. В команде из столицы России дисквалифицирован Дмитрий Воробьев, а травмирован Марк Мампасси.

Личные встречи

Всего за всю историю команды сыграли 16 матчей. В 10 играх победу одержал «Локомотив», в 1 игре — «Балтика», оставшиеся 5 матчей завершились вничью.

