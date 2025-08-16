«Балтика» показала хороший старт. За 4 тура она набрала 8 очков и сейчас занимает 5-е место. такого явно никто не ожидал, поэтому можно сказать, что хозяева всех удивили.
«Локомотив» сейчас лучшая команда РПЛ. Москвичи набрали максимальные 12 очков и являются единоличным лидером таблицы с опережение «Краснодара» на 3 пункта.
В нынешнем сезоне «Локо» уже преподнес урок «Балтике» в Кубке России. «Железнодорожники» нанесли ей поражение со счетом 0:2.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Букмекеры интересно оценили шансы команд: 2.54 на победу «Балтики», 2.95 на победу «Локомотива».
- Эксперты LiveSport считают, что «Локомотив» имеет все шансы на успех в этом матче.
- Искусственный интеллект уверен в победе «Балтики» со счетом 2:0.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Балтика» — «Локомотив» смотрите на LiveCup.Run.
