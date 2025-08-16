В пятом туре РПЛ состоится очный матч. Поединок назначен на 16 августа 15:00 мск.

«Балтика» показала хороший старт. За 4 тура она набрала 8 очков и сейчас занимает 5-е место. такого явно никто не ожидал, поэтому можно сказать, что хозяева всех удивили.

«Локомотив» сейчас лучшая команда РПЛ. Москвичи набрали максимальные 12 очков и являются единоличным лидером таблицы с опережение «Краснодара» на 3 пункта.

В нынешнем сезоне «Локо» уже преподнес урок «Балтике» в Кубке России. «Железнодорожники» нанесли ей поражение со счетом 0:2.

Информация для ставок:

Букмекеры интересно оценили шансы команд: 2.54 на победу «Балтики», 2.95 на победу «Локомотива».

Эксперты LiveSport считают, что «Локомотив» имеет все шансы на успех в этом матче.

Искусственный интеллект уверен в победе «Балтики» со счетом 2:0.

