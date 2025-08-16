ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    НХЛ. Топ-3 кандидатов на попадание и вылет из зоны плей-офф в новом сезоне
  14:08
    «Балтика» и «Локомотив» назвали стартовые составы на матч 5-го тура РПЛ
  10:24
    Хачанов станет первой ракеткой России после поражения Рублева в Цинциннати
  12:50
    Антон Миранчук ведет переговоры об уходе из «Сьона»
  12:13
    «Барселона» смогла зарегистрировать Маркуса Рашфорда в Ла Лиге
  07:45
    Зверев стал полуфиналистом турнира в Цинциннати
    «Балтика» — «Локомотив»: смотреть онлайн в прямом эфире

    Футбол РПЛ Футбол России Балтика Локомотив Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ
    В пятом туре РПЛ состоится очный матч «Балтики» и «Локомотива». Поединок назначен на 16 августа 15:00 мск.

    «Балтика» показала хороший старт. За 4 тура она набрала 8 очков и сейчас занимает 5-е место. такого явно никто не ожидал, поэтому можно сказать, что хозяева всех удивили.

    «Локомотив» сейчас лучшая команда РПЛ. Москвичи набрали максимальные 12 очков и являются единоличным лидером таблицы с опережение «Краснодара» на 3 пункта.

    Календарь и таблица РПЛ

    В нынешнем сезоне «Локо» уже преподнес урок «Балтике» в Кубке России. «Железнодорожники» нанесли ей поражение со счетом 0:2.

    Прогнозы и ставки

    Информация для ставок:

    • Букмекеры интересно оценили шансы команд: 2.54 на победу «Балтики», 2.95 на победу «Локомотива».

    • Эксперты LiveSport считают, что «Локомотив» имеет все шансы на успех в этом матче.

    • Искусственный интеллект уверен в победе «Балтики» со счетом 2:0.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Балтика» — «Локомотив» смотрите на LiveCup.Run.

    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

