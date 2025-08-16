ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    «Астон Вилла» — «Ньюкасл Юнайтед». Онлайн, прямая трансляция

    Онлайн-трансляция матча английской Премьер-лиги «Астон Вилла» — «Ньюкасл Юнайтед»

    «Бавария» — «Байер»Доминирование «Баварии» и перестройка «Байера». Чего ждать от нового сезона Бундеслиги? Артемий ПанаринНХЛ. Топ-3 кандидатов на попадание и вылет из зоны плей-офф в новом сезоне Федерико КьезаСлёзы, драма и гол Кьезы: «Ливерпуль» начал сезон победой над «Борнмутом»
  • 10:24
    • Хачанов станет первой ракеткой России после поражения Рублева в Цинциннати
  • 07:45
    • Зверев стал полуфиналистом турнира в Цинциннати
  • 12:50
    • Антон Миранчук ведет переговоры об уходе из «Сьона»
  • 12:13
    • «Барселона» смогла зарегистрировать Маркуса Рашфорда в Ла Лиге
  • 08:32
    • Сперцян 16 августа встретится с Галицким по поводу возможного ухода из «Краснодара»
  • 00:47
    • Рублев не смог выйти в полуфинал турнира в Цинциннати, проиграв Алькарасу
  • 00:56
    • Кудерметова стала полуфиналисткой турнира в Цинциннати
    Харви Барнс «Ньюкасл»
    Харви Барнс «Ньюкасл»
    В субботу, 16 августа, состоится матч английской Премьер-лиги, в котором «Астон Вилла» примет «Ньюкасл Юнайтед». Начало игры — в 14:30 мск. За ходом встречи можно следить в нашей онлайн-трансляции.

    Перед матчем

    Стартовые составы

    «Астон Вилла»: Бизот; Динь, Мингс, Конса, Кэш; Онана, Камара; Макгин, Тилеманс, Роджерс; Уоткинс.

    «Ньюкасл Юнайтед»: Поуп; Триппьер, Шер, Берн, Ливраменто; Гимараеш, Тонали, Джоелинтон; Эланга Гордон, Барнс.

    «Астон Вилла»

    «Вилланы» не смогли пробиться в Лигу чемпионов по ходу прошлого сезона, из-за этого клуб не стал серьёзно усиливаться перед чемпионатом, отметить можно лишь Эванна Гессана, игрок перешёл из «Аяччо» за 30 миллионов фунтов. Будет интересно посмотреть за «львами» в этом сезоне, смогут ли они пробиться с нынешним составом в ЛЧ или придётся искать новых игроков уже в зимнее окно. В прошлом сезоне, английский клуб удачно выступил в международном турнире проиграв победителю турнира «ПСЖ» в 1/4 финала турнира.

    В отличие от «Ньюкасла» клуб провёл предсезонные встречи удачнее, особенно удивила атака. Команда обыграла с большим счётом итальянскую «Рому» — 4:0 и испанский «Вильярреал» — 2:0. Также клуб проиграл французскому клубу «Марсель» — 3:1. Уоткинс и Буэндиа отмечались голами почти в каждой встрече. По итогам прошлого сезона бирмингемцы лишь однажды потерпели поражение на своем поле и вместе с «Ливерпулем» стали лучшими по этому показателю в АПЛ.

    «Ньюкасл Юнайтед»

    «Ньюкасл» явно находится не в лучшем состоянии перед началом АПЛ. Команда не добилась побед во время товарищеских матчах, лишь две ничьи — с Тотэнхемом (1:1) и Эспаньолом (2:2). В последнем предсезонном матче «сороки» проиграли «Атлетико Мадрид», не забив ни одного мяча, матч закончился со счётом — 0:2.

    Клуб по итогам прошлого чемпионата вышел в Лигу чемпионов, от Англии в этом сезоне сразу 6 клубов будут играть в ЛЧ. Это не помогло клубу набрать нужных игроков на новый сезон, по данным СМИ, по разным причинам в клубе не смогли договориться по трансферу таких игроков как: Шешко, Экитеке, Чау, Гехи, Хёйсен, Мбеумо. Данная ситуация усложняется нежеланием Исака играть за «чёрно-белых», игрок не собирается подписывать контракт с клубом, бойкотирует тренировки «Ньюкасла» и желает перейти только в «Ливерпуль».

    Из положительного: у клуба всё ещё есть сильные игроки в атаке — Гордон, Эланга, Барнс . Также клуб усилился и в защите. Переход Тшау обошёлся в 35 миллионов фунтов, Эланга перешёл летом за 61 миллионов фунтов. Клуб не растерял костяк команды, как хотелось не получилось усилиться, но и те кто пришёл явно будут серьёзным подспорьем на следующий сезон.

    Личные встречи

    176 встреч — именно столько провели команды в разных турнирах. У «сорок» 71 победа в личных противостояниях против 54 в пользу «львов», 37 раз команды не выявили победителя. Ожидается, как и в прошлом сезоне, команды будут соперниками на попадание в групповой этап ЛЧ. В прошлом сезоне клубы не стали отсиживаться в обороне, оба клуба выиграли свои домашние встречи. Первая встреча состоялась на севере Англии и закончилась победой «Ньюкасла» — 3:0. Во втором матче верх одержали подопечные Унаи Эмери — 4:1.

