«Астон Вилла» — «Ньюкасл Юнайтед». Онлайн, прямая трансляция

В субботу, 16 августа, состоится матч английской Премьер-лиги, в котором «Астон Вилла» примет «Ньюкасл Юнайтед». Начало игры — в 14:30 мск. За ходом встречи можно следить в нашей онлайн-трансляции.

Перед матчем

Стартовые составы

«Астон Вилла»: Бизот; Динь, Мингс, Конса, Кэш; Онана, Камара; Макгин, Тилеманс, Роджерс; Уоткинс.

«Ньюкасл Юнайтед»: Поуп; Триппьер, Шер, Берн, Ливраменто; Гимараеш, Тонали, Джоелинтон; Эланга Гордон, Барнс.

«Астон Вилла»

«Вилланы» не смогли пробиться в Лигу чемпионов по ходу прошлого сезона, из-за этого клуб не стал серьёзно усиливаться перед чемпионатом, отметить можно лишь Эванна Гессана, игрок перешёл из «Аяччо» за 30 миллионов фунтов. Будет интересно посмотреть за «львами» в этом сезоне, смогут ли они пробиться с нынешним составом в ЛЧ или придётся искать новых игроков уже в зимнее окно. В прошлом сезоне, английский клуб удачно выступил в международном турнире проиграв победителю турнира «ПСЖ» в 1/4 финала турнира.

В отличие от «Ньюкасла» клуб провёл предсезонные встречи удачнее, особенно удивила атака. Команда обыграла с большим счётом итальянскую «Рому» — 4:0 и испанский «Вильярреал» — 2:0. Также клуб проиграл французскому клубу «Марсель» — 3:1. Уоткинс и Буэндиа отмечались голами почти в каждой встрече. По итогам прошлого сезона бирмингемцы лишь однажды потерпели поражение на своем поле и вместе с «Ливерпулем» стали лучшими по этому показателю в АПЛ.

«Ньюкасл Юнайтед»

«Ньюкасл» явно находится не в лучшем состоянии перед началом АПЛ. Команда не добилась побед во время товарищеских матчах, лишь две ничьи — с Тотэнхемом (1:1) и Эспаньолом (2:2). В последнем предсезонном матче «сороки» проиграли «Атлетико Мадрид», не забив ни одного мяча, матч закончился со счётом — 0:2.

Клуб по итогам прошлого чемпионата вышел в Лигу чемпионов, от Англии в этом сезоне сразу 6 клубов будут играть в ЛЧ. Это не помогло клубу набрать нужных игроков на новый сезон, по данным СМИ, по разным причинам в клубе не смогли договориться по трансферу таких игроков как: Шешко, Экитеке, Чау, Гехи, Хёйсен, Мбеумо. Данная ситуация усложняется нежеланием Исака играть за «чёрно-белых», игрок не собирается подписывать контракт с клубом, бойкотирует тренировки «Ньюкасла» и желает перейти только в «Ливерпуль».

Из положительного: у клуба всё ещё есть сильные игроки в атаке — Гордон, Эланга, Барнс . Также клуб усилился и в защите. Переход Тшау обошёлся в 35 миллионов фунтов, Эланга перешёл летом за 61 миллионов фунтов. Клуб не растерял костяк команды, как хотелось не получилось усилиться, но и те кто пришёл явно будут серьёзным подспорьем на следующий сезон.

Личные встречи

176 встреч — именно столько провели команды в разных турнирах. У «сорок» 71 победа в личных противостояниях против 54 в пользу «львов», 37 раз команды не выявили победителя. Ожидается, как и в прошлом сезоне, команды будут соперниками на попадание в групповой этап ЛЧ. В прошлом сезоне клубы не стали отсиживаться в обороне, оба клуба выиграли свои домашние встречи. Первая встреча состоялась на севере Англии и закончилась победой «Ньюкасла» — 3:0. Во втором матче верх одержали подопечные Унаи Эмери — 4:1.

Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.25