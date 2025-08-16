Астон Вилла — Ньюкасл: прогноз на АПЛ, ставка за 2.25

Астон Вилла
Ньюкасл
«Астон Вилла»
Турнирное положение: «Вилланы» минувший сезон провели продуктивно. Команда финишировала на 6 месте турнирной таблицы.
При этом «Астон Вилла» летом провела 8 контрольных поединков. В них команда разжилась 3 викториями при трех поражениях.
Астон Вилла — Ньюкасл: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Вилланы» переиграли «Вильярреал» (2:0).
До того команда была бита «Марселем» (1:3). А вот поединок с «Ромой» завершился яркой викторией (4:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 победы. В этих поединках «Астон Вилла» забила 11 мячей, пропустив в свои ворота 6.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Вилланы» явно поборются за попадание в Лигу чемпионов. Да и состав команды по именам выглядит симпатично.
Причем «Астон Вилла» традиционно неудачно противостоит «Ньюкаслу». В пяти последних очных поединках команда победила 1 раз при трех поражениях.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать первым номером. Тем паче, «вилланы» одолели «сорок» в последней очной встрече.
«Ньюкасл»
Турнирное положение: «Сороки» предыдущий чемпионат провели неплохо. Команда заняла итоговое 5 место в АПЛ.
Причем «Ньюкасл» на 5 очков отстал от топ-3. В новом же сезоне команда намерена побороться за самые высокие места.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Ньюкасл» уступил «Атлетико» (0:2).
До того команда не сумела одолеть «Эспаньол» (2:2). А вот чуть ранее она подписала мировую с «Тоттенхэмом» (1:1).
При этом «Ньюкасл» в 5 своих последних поединках добыл лишь 2 ничьих. Команда отличилась 5 забитыми мячами при 9 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Сороки» нынче пребывают не в лучших кондициях. Команда не знает радости побед уже три календарных месяца.
При этом «Ньюкасл» летом существенно изменился в кадровом виде. А вот эпопея с уходом Александра Исака явно не идет в плюс.
Команда имеет проблемы с надежностью тылов. В среднем «сороки» пропускают чаще гола за матч, да и в летних спаррингах они не преуспевали.
Безусловно, номинальные гости будут действовать активно. Команда постарается стартовать в чемпионате максимально продуктивно.
Статистика для ставок
- «Ньюкасл» не побеждает уже 3 месяца
- «Вилланы» победили в 3 летних спаррингах из восьми
- «Сороки» в среднем пропускают чаще гола за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Астон Вилла» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.25. Ничья оценена в 3.60, а победа оппонента — в скромные 3.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.62 и 2.30.
- 1.91Ливерпуль — Борнмут: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- 1.96Марсель — Ренн: прогноз и ставкаСегодня в 21:45
- 2.33Жирона — Райо Вальекано: прогноз и ставкаСегодня в 20:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Прогноз: «Астон Вилла» выглядит монолитнее оппонента, и уж точно будет активно атаковать.
Номинальные хозяева неплохо выглядели в последних матчах, к тому же «сороки» давно не знают радости побед.
Ставка: Победа «Астон Виллы» за 2.25.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят больше трех мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 2.50