Астон Вилла — Ньюкасл: прогноз на АПЛ, ставка за 2.25

16 августа в 1-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Астон Вилла» и «Ньюкасл». Начало игры — в 14:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Астон Вилла» — «Ньюкасл», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Астон Вилла»

Турнирное положение: «Вилланы» минувший сезон провели продуктивно. Команда финишировала на 6 месте турнирной таблицы.

При этом «Астон Вилла» летом провела 8 контрольных поединков. В них команда разжилась 3 викториями при трех поражениях.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Вилланы» переиграли «Вильярреал» (2:0).

До того команда была бита «Марселем» (1:3). А вот поединок с «Ромой» завершился яркой викторией (4:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 победы. В этих поединках «Астон Вилла» забила 11 мячей, пропустив в свои ворота 6.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на АПЛ

Состояние команды: «Вилланы» явно поборются за попадание в Лигу чемпионов. Да и состав команды по именам выглядит симпатично.

Причем «Астон Вилла» традиционно неудачно противостоит «Ньюкаслу». В пяти последних очных поединках команда победила 1 раз при трех поражениях.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать первым номером. Тем паче, «вилланы» одолели «сорок» в последней очной встрече.

«Ньюкасл»

Турнирное положение: «Сороки» предыдущий чемпионат провели неплохо. Команда заняла итоговое 5 место в АПЛ.

Причем «Ньюкасл» на 5 очков отстал от топ-3. В новом же сезоне команда намерена побороться за самые высокие места.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Ньюкасл» уступил «Атлетико» (0:2).

До того команда не сумела одолеть «Эспаньол» (2:2). А вот чуть ранее она подписала мировую с «Тоттенхэмом» (1:1).

При этом «Ньюкасл» в 5 своих последних поединках добыл лишь 2 ничьих. Команда отличилась 5 забитыми мячами при 9 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Сороки» нынче пребывают не в лучших кондициях. Команда не знает радости побед уже три календарных месяца.

При этом «Ньюкасл» летом существенно изменился в кадровом виде. А вот эпопея с уходом Александра Исака явно не идет в плюс.

Команда имеет проблемы с надежностью тылов. В среднем «сороки» пропускают чаще гола за матч, да и в летних спаррингах они не преуспевали.

Безусловно, номинальные гости будут действовать активно. Команда постарается стартовать в чемпионате максимально продуктивно.

Статистика для ставок

«Ньюкасл» не побеждает уже 3 месяца

«Вилланы» победили в 3 летних спаррингах из восьми

«Сороки» в среднем пропускают чаще гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Астон Вилла» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.25. Ничья оценена в 3.60, а победа оппонента — в скромные 3.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.62 и 2.30.

Прогноз: «Астон Вилла» выглядит монолитнее оппонента, и уж точно будет активно атаковать.

Номинальные хозяева неплохо выглядели в последних матчах, к тому же «сороки» давно не знают радости побед.

Ставка: Победа «Астон Виллы» за 2.25.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят больше трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.50