ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Жоао ВикторКарнавал в ЦСКА. На смену Роше «армейцы» берут Жоао Виктора NHL 26NHL 26: Тактика, хоккей 3х3 и еще два аспекта, нуждающихся в пересмотре Томас МюллерНе только Майами. Как клубы MLS заманивают звезд в небольшие города
  • 07:10
    • Кудерметова вышла в четвертьфинал турнира в Цинциннати
  • 23:31
    • Синнер разгромил Оже-Альяссима и вышел в полуфинал турнира в Цинциннати
  • 00:38
    • «Хиберниан» и «Олимпия» вышли в следующий раунд Лиги конференций
  • 23:58
    • «АЕК» из Ларнаки и «Панатинаикос» вышли в следующий раунд Лиги Европы
  • 23:27
    • «Брага» вышла в раунд плей-офф Лиги Европы
  • 22:54
    • «ФКСБ», «Маккаби» Т-А, «Утрехт» и «Линкольн» вышли в следующий раунд Лиги Европы
  • 22:42
    • «ПАОК» вышел в следующий раунд Лиги Европы
    Все новости спорта

    Сумеет ли «Астон Вилла» подстрелить «сорок»?

    Астон Вилла — Ньюкасл: прогноз на АПЛ, ставка за 2.25

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол Англии Прогнозы на АПЛ Прогнозы на Астон Виллу Прогнозы на Ньюкасл Календарь АПЛ
    Прогноз и ставки на «Астон Вилла» — «Ньюкасл»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Астон Вилла»
    16 августа в 1-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Астон Вилла» и «Ньюкасл». Начало игры — в 14:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Астон Вилла» — «Ньюкасл», коэффициенты, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Англия. Премьер-лига 16 Августа 2025 года

    Астон Вилла

  • Бирмингем
    •  Астон Вилла 14:30 Ньюкасл

    Ньюкасл

  • Ньюкасл-на-Тайне
    •

    «Астон Вилла»

    Турнирное положение: «Вилланы» минувший сезон провели продуктивно. Команда финишировала на 6 месте турнирной таблицы.

    При этом «Астон Вилла» летом провела 8 контрольных поединков. В них команда разжилась 3 викториями при трех поражениях.

    Астон Вилла — Ньюкасл: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Вилланы» переиграли «Вильярреал» (2:0).

    До того команда была бита «Марселем» (1:3). А вот поединок с «Ромой» завершился яркой викторией (4:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 победы. В этих поединках «Астон Вилла» забила 11 мячей, пропустив в свои ворота 6.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на АПЛ

    Состояние команды: «Вилланы» явно поборются за попадание в Лигу чемпионов. Да и состав команды по именам выглядит симпатично.

    Причем «Астон Вилла» традиционно неудачно противостоит «Ньюкаслу». В пяти последних очных поединках команда победила 1 раз при трех поражениях.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать первым номером. Тем паче, «вилланы» одолели «сорок» в последней очной встрече.

    «Ньюкасл»

    Турнирное положение: «Сороки» предыдущий чемпионат провели неплохо. Команда заняла итоговое 5 место в АПЛ.

    Причем «Ньюкасл» на 5 очков отстал от топ-3. В новом же сезоне команда намерена побороться за самые высокие места.

  • «ПСЖ» разбил мечту «Тоттенхэма» о Суперкубке: хладнокровный камбек от парижан
  • Два трофея за три месяца — звучало слишком хорошо
  • Вчера

    • Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Ньюкасл» уступил «Атлетико» (0:2).

    До того команда не сумела одолеть «Эспаньол» (2:2). А вот чуть ранее она подписала мировую с «Тоттенхэмом» (1:1).

    При этом «Ньюкасл» в 5 своих последних поединках добыл лишь 2 ничьих. Команда отличилась 5 забитыми мячами при 9 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Сороки» нынче пребывают не в лучших кондициях. Команда не знает радости побед уже три календарных месяца.

    1500USDИгратьБонус + 150 FS новым игрокамfairpari 130EURИгратьФрибет только по промо LS1W1win

    При этом «Ньюкасл» летом существенно изменился в кадровом виде. А вот эпопея с уходом Александра Исака явно не идет в плюс.

    Команда имеет проблемы с надежностью тылов. В среднем «сороки» пропускают чаще гола за матч, да и в летних спаррингах они не преуспевали.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать активно. Команда постарается стартовать в чемпионате максимально продуктивно.

    Статистика для ставок

    • «Ньюкасл» не побеждает уже 3 месяца

    • «Вилланы» победили в 3 летних спаррингах из восьми

    • «Сороки» в среднем пропускают чаще гола за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Астон Вилла» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.25. Ничья оценена в 3.60, а победа оппонента — в скромные 3.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.62 и 2.30.

    Прогноз: «Астон Вилла» выглядит монолитнее оппонента, и уж точно будет активно атаковать.

    Номинальные хозяева неплохо выглядели в последних матчах, к тому же «сороки» давно не знают радости побед.

    Ставка: Победа «Астон Виллы» за 2.25.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят больше трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.50

    Ещё прогнозы на спорт
    2.10
  • Прогноз на матч Шагадам — Небитчи
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Мерв — Ашхабад
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.95
  • Прогноз на матч Алтын Асыр — Аркадаг
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Ахал — Копетдаг
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Кыргызалтын — Алдиер
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Узген — Алга
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  1.97
  • Прогноз на матч Свентек — Калинская
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Соболенко — Рыбакина
  • Теннис
  • Сегодня в 19:30
    •  2.33
  • Прогноз на матч Жирона — Райо Вальекано
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.99
  • Прогноз на матч Туменов — Гордеев
  • Бои
  • Сегодня в 20:05
    •  2.60
  • Прогноз на матч Галатасарай — Фатих Карагюмрюк
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  1.96
  • Прогноз на матч Марсель — Ренн
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.83
  • Прогноз на матч Арминия — Вердер
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.91
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Борнмут
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Астон Вилла — Ньюкасл: прогноз и ставка за 2.25, статистика, коэффициенты матча 16.08.202514:30. Сумеет ли «Астон Вилла» подстрелить «сорок»?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры