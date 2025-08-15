Тукманов — об уходе Кононова из «Торпедо»: Руководители напороли, а он стал заложником ситуации

Бывший вице-президентпрокомментировал уход Олега Кононова с поста главного тренера «автозаводцев».

«С одной стороны, результата у "Торпедо" нет, а критерий оценки работы тренера — именно результат, то есть отставка логична. С другой стороны, мне очень жаль Кононова. Он нормальный, воспитанный человек, неплохой специалист. Не могу сказать, что он суперталантливый тренер, но для этого "Торпедо" — нормальный. Все‑таки Кононов вывел команду в РПЛ.

Нельзя на него все валить, это неправильно. Руководители напороли, а Кононов стал заложником ситуации. Управлять коллективом и строить игру в такой ситуации очень сложно. Проблемы "Торпедо" — не в Кононове», — сказал Тукманов «Матч ТВ».

Кононов тренировал «Торпедо» с января 2024 года. По итогам прошлого сезона Первой лиги «автозаводцы» вышли в РПЛ, но перед началом сезона были исключены из розыгрыша турнира и вернулись во второй эшелон российского футбола.