    Тукманов — об уходе Кононова из «Торпедо»: Руководители напороли, а он стал заложником ситуации

    Футбол Календарь ФНЛ Прогнозы на ФНЛ Первая лига Футбол России Торпедо
    Бывший вице-президент «Торпедо» Александр Тукманов прокомментировал уход Олега Кононова с поста главного тренера «автозаводцев».

    Олег Кононов
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Олег Кононов

    «С одной стороны, результата у "Торпедо" нет, а критерий оценки работы тренера — именно результат, то есть отставка логична. С другой стороны, мне очень жаль Кононова. Он нормальный, воспитанный человек, неплохой специалист. Не могу сказать, что он суперталантливый тренер, но для этого "Торпедо" — нормальный. Все‑таки Кононов вывел команду в РПЛ.

    Нельзя на него все валить, это неправильно. Руководители напороли, а Кононов стал заложником ситуации. Управлять коллективом и строить игру в такой ситуации очень сложно. Проблемы "Торпедо" — не в Кононове», — сказал Тукманов «Матч ТВ».

    Кононов тренировал «Торпедо» с января 2024 года. По итогам прошлого сезона Первой лиги «автозаводцы» вышли в РПЛ, но перед началом сезона были исключены из розыгрыша турнира и вернулись во второй эшелон российского футбола.

