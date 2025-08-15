Тедеев: «Оренбург» — вязкая команда

Наставник тольяттинского «Акрона»рассказал, чего он ждет от предстоящего матча 5-го тура РПЛ против «Оренбурга».

«По тем матчам, которые "Оренбург" уже успел провести, мне показалось, что команда достаточно обновилась. Чуть ли не каждую неделю приезжают новые футболисты. Понимаем, что команда будет вязкой. Будет тяжелый матч, к которому надо очень серьезно готовиться, чтобы победить», — сказал Тедеев в эфире «Матч ТВ».

«Акрон» примет «Оренбург» на своем поле в Самаре 17 августа. После четырех туров он располагается на 7-м месте в РПЛ с 6 очками. «Оренбург» пока идет 14-м с 2 очками.