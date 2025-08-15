«Марсель» в большинстве проиграл «Ренну» на старте Лиги 1

Роберто Де Дзерби (главный тренер «Марселя») Фото: globallookpress.com
Судьбу противостояния решил точный удар Людовика Бла на 90+1-й минуте.
При этом, «Ренн» с 31-й минуты играл в меньшинстве из-за удаления Абдельхамида Аит Будлаля.
Футбол. Франция. Лига 1
Ренн — Марсель 1:0
Голы: 1:0 Людовик Блас (90 + 1'), 0:2 Teddy Averlant (50'), 1:2 Дамьен Дюран (55') Ренн: Брис Самба, Абдельхамид Аит Будлал, Жереми Жаке, Антони Руо, Пшемыслав Франковски (Махамаду Нагида, 85'), Фабиан Ридер (Махди Камара, 64'), Валентин Ронжье, Секо Фофана (Людовик Блас, 85'), Кентен Мерлен, Муса Аль-Тамари (Ибрахим Салах, 84'), Мохамед Кадер Мейте (Кристофер Ву, 37') Марсель: Херонимо Рульи, Микаэль Мурильо (Улиссес Гарсия, 78'), Леонардо Балерди, Си Джей Иган-Райли, Адриен Рабьо, Мэйсон Гринвуд, Пьер-Эмиль Хёйбьерг, Жоффрей Кондогбиа (Тимоти Уэа, 46'), Амин Гуири (Robinio Vaz, 86'), Джонатан Роу (Пьер-Эмерик Обамеянг, 63'), Анхель Гомес (Darryl Bakola, 86') Предупреждения: Адриен Рабьо (26'), Муса Аль-Тамари (37'), Улиссес Гарсия (84'), Валентин Ронжье (89'), Леонардо Балерди (90 + 3') Удаление: Абдельхамид Аит Будлал (31')
В следующем туре «Ренн» 24 августа на выезде сыграет с «Лорьяном», а «Марсель» днем ранее на своем поле примет «Париж».