    Джек ГрилишГрилиш и «Эвертон»: аренда, которая должна вернуть лучшую версию Джека
  • 00:56
    • Кудерметова стала полуфиналисткой турнира в Цинциннати
  • 00:47
    • Рублев не смог выйти в полуфинал турнира в Цинциннати, проиграв Алькарасу
  • 00:01
    • «Ливерпуль» победил «Борнмут» в стартовом матче сезона АПЛ
  • 23:16
    • Коман сменил «Баварию» на «Аль-Наср»
  • 22:56
    • «Барселона» продлила контракт с Кунде
    Все новости спорта

    «Марсель» в большинстве проиграл «Ренну» на старте Лиги 1

    «Ренн» — «Марсель»: счет матча 1:0, обзор гола

    В матче первого тура французской Лиги 1 «Ренн» обыграл «Марсель» со счетом 1:0.

    Роберто Де Дзерби (главный тренер «Марселя»)
    Роберто Де Дзерби (главный тренер «Марселя»)

    Судьбу противостояния решил точный удар Людовика Бла на 90+1-й минуте.

    При этом, «Ренн» с 31-й минуты играл в меньшинстве из-за удаления  Абдельхамида Аит Будлаля.

    Ренн — Марсель 1:0
    Голы: 1:0 Людовик Блас (90 + 1'), 0:2 Teddy Averlant (50'), 1:2 Дамьен Дюран (55') Ренн: Брис Самба, Абдельхамид Аит Будлал, Жереми Жаке, Антони Руо, Пшемыслав Франковски (Махамаду Нагида, 85'), Фабиан Ридер (Махди Камара, 64'), Валентин Ронжье, Секо Фофана (Людовик Блас, 85'), Кентен Мерлен, Муса Аль-Тамари (Ибрахим Салах, 84'), Мохамед Кадер Мейте (Кристофер Ву, 37') Марсель: Херонимо Рульи, Микаэль Мурильо (Улиссес Гарсия, 78'), Леонардо Балерди, Си Джей Иган-Райли, Адриен Рабьо, Мэйсон Гринвуд, Пьер-Эмиль Хёйбьерг, Жоффрей Кондогбиа (Тимоти Уэа, 46'), Амин Гуири (Robinio Vaz, 86'), Джонатан Роу (Пьер-Эмерик Обамеянг, 63'), Анхель Гомес (Darryl Bakola, 86') Предупреждения: Адриен Рабьо (26'), Муса Аль-Тамари (37'), Улиссес Гарсия (84'), Валентин Ронжье (89'), Леонардо Балерди (90 + 3') Удаление: Абдельхамид Аит Будлал (31')

    В следующем туре «Ренн» 24 августа на выезде сыграет с «Лорьяном», а «Марсель» днем ранее на своем поле примет «Париж».

