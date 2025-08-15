ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    Онопко: Альба требует от игроков того же, что и Карпин

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Ростов
    Тренер «Ростова» и сборной России Виктор Онопко рассказал, произошли ли изменения после того, как главным тренером стал Джонатан Альба вместо Валерия Карпина.

    Джонатан Альба и Валерий Карпин
    «Альба практически ничего не поменял. К примеру, на сборах трудились по тому же графику и режиму, что и раньше. Ничего не изменилось в работе медиков, аналитиков, диетолога — те же требования, те же задачи. И если появились какие-то новшества в тренировочном процессе, то они несущественны и больше носят эмоциональный характер.

    К примеру, в предыгровых занятиях стало больше "короткого" футбола: матчи "7 на 7", на ограниченной площадке с большими воротами, без положения "вне игры". Все это рождает остроту и заставляет быстрее принимать решения. А при ничьей все решают пенальти. Много внимания Джони, как тепло еще называют в команде Альбу, уделяет вопросам тактики.

  • «Вопрос решен, нечего обсуждать». РПЛ ждёт ужесточение лимита, потолок зарплат, реформа судейства
  • Минспорта России подминает отечественный футбол под себя
  • 13/08/2025

    • Кстати, все занятия, посвященные ей, испанец проводит на русском. Как и установки, на которых он, возможно, чуть менее эмоционален, чем Карпин, но последователен и точен в деталях. Игровое направление осталось прежним: высокий прессинг, а также три фазы обороны, из которой чуть поменялся выход.

    В атаке с уходом Комличенко выдвинулся вперед Голенков. На этой позиции могут сыграть также Сулейманов и восстановившийся после травмы Мохеби. Но здесь многое зависит от тактики и особенностей соперника», — сказал Онопко «СЭ».

    Календарь и таблица РПЛ

    Пока у «Ростова» всего три очка в таблице РПЛ после победы над «Пари НН» (1:0) в 4-м туре.

