«Ливерпуль» — «Борнмут». Онлайн, прямая трансляция

Действующий чемпион Англии начнёт защиту титула домашней встречей с «Борнмутом», открывая сезон-2025/26. Команда Арне Слота в последние годы уверенно доминирует над соперником с южного побережья, выиграв 12 из 13 последних матчей, включая знаменитую победу 9:0 в августе 2022-го. Однако после недавней неудачи в матче за Суперкубок у мерсисайдцев остаются вопросы к обороне.

Перед матчем

21:25 Никаких серьёзных сюрпризов от Слота. Единственным важным решением, которое ему пришлось принять, стала комбинация под Флорианом Вирцем в полузащите без дисквалифицированного Райана Гравенберха.

Он выбрал Алексиса Мак Аллистера и Доминика Собослаи, поскольку Кёртис Джонс не сможет выйти на поле.

21:10 Начинаем онлайн-трансляцию со стартовых составов команд:

«Ливерпуль»: Алиссон, Фримпонг, Конате, ван Дейк, Керкез, Собослаи, Мак Аллистер, Салах, Вирц, Гакпо, Экитике.

«Борнмут»: Петрович, Смит, Хилл, Сенеси, Труффер, Адамс, Скотт, Брукс, Семеньо, Тавернье, Эванилсон.

«Ливерпуль»

Минувшее воскресенье стало для «красных» неприятным началом кампании: в матче с «Кристал Пэлас» команда дважды упускала преимущество и уступила в серии пенальти. В обороне всё было очень ненадёжно, и Слоту предстоит быстро наладить взаимодействие.

В пятницу ожидаются официальные дебюты новичков — Флориана Вирца, Хуго Экитике, Джереми Фримпонга и Милоша Керкеза, перешедшего как раз из «Борнмута». В воротах останется Алисон, а новичок Георгий Мамардашвили будет ждать шанса. Райан Гравенберх пропустит матч из-за дисквалификации, но в центр поля должен вернуться Алексис Мак Аллистер. Джо Гомес готов выйти на замену после травмы, участие Конора Брэдли под вопросом.

«Борнмут» ещё никогда не побеждал на «Энфилде» и лишь раз увозил отсюда очки. Последние шесть визитов обернулись для гостей поражениями с общим счётом 2:23. А у «Ливерпуля» действует 17-матчевая беспроигрышная серия дома в АПЛ.

«Борнмут»

Команда Андони Ираолы подходит к старту сезона с серьёзными кадровыми потерями в защите: летом ушли Дин Хёйсен, Илья Забарный и Милош Керкез. В атаке возможен дефицит креатива: Джастин Клюйверт восстанавливается после травмы икры, а Луис Синистерра вряд ли сыграет из-за переговоров о трансфере. Энесс Юнал и Льюис Кук по-прежнему вне игры.

Дебют в официальных матчах за «вишен» могут получить вратарь Джордже Петрович и защитник Адриен Трюффер. Под вопросом участие Бафоде Дьяките, подписанного на этой неделе. Антуан Семеньо готов помочь после продления контракта.

Тем не менее Ираола попытается использовать недавние проблемы мерсисайдцев в обороне и сыграть по сценарию «Кристал Пэлас» в Суперкубке, где прессинг и быстрые атаки доставили Слоту немало проблем.

