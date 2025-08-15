«Ливерпуль» — «Борнмут». Онлайн, прямая трансляция

Перед матчем
21:25 Никаких серьёзных сюрпризов от Слота. Единственным важным решением, которое ему пришлось принять, стала комбинация под Флорианом Вирцем в полузащите без дисквалифицированного Райана Гравенберха.
Он выбрал Алексиса Мак Аллистера и Доминика Собослаи, поскольку Кёртис Джонс не сможет выйти на поле.
21:10 Начинаем онлайн-трансляцию со стартовых составов команд:
«Ливерпуль»: Алиссон, Фримпонг, Конате, ван Дейк, Керкез, Собослаи, Мак Аллистер, Салах, Вирц, Гакпо, Экитике.
«Борнмут»: Петрович, Смит, Хилл, Сенеси, Труффер, Адамс, Скотт, Брукс, Семеньо, Тавернье, Эванилсон.
«Ливерпуль»
Минувшее воскресенье стало для «красных» неприятным началом кампании: в матче с «Кристал Пэлас» команда дважды упускала преимущество и уступила в серии пенальти. В обороне всё было очень ненадёжно, и Слоту предстоит быстро наладить взаимодействие.
В пятницу ожидаются официальные дебюты новичков — Флориана Вирца, Хуго Экитике, Джереми Фримпонга и Милоша Керкеза, перешедшего как раз из «Борнмута». В воротах останется Алисон, а новичок Георгий Мамардашвили будет ждать шанса. Райан Гравенберх пропустит матч из-за дисквалификации, но в центр поля должен вернуться Алексис Мак Аллистер. Джо Гомес готов выйти на замену после травмы, участие Конора Брэдли под вопросом.
«Борнмут» ещё никогда не побеждал на «Энфилде» и лишь раз увозил отсюда очки. Последние шесть визитов обернулись для гостей поражениями с общим счётом 2:23. А у «Ливерпуля» действует 17-матчевая беспроигрышная серия дома в АПЛ.
«Борнмут»
Команда Андони Ираолы подходит к старту сезона с серьёзными кадровыми потерями в защите: летом ушли Дин Хёйсен, Илья Забарный и Милош Керкез. В атаке возможен дефицит креатива: Джастин Клюйверт восстанавливается после травмы икры, а Луис Синистерра вряд ли сыграет из-за переговоров о трансфере. Энесс Юнал и Льюис Кук по-прежнему вне игры.
Дебют в официальных матчах за «вишен» могут получить вратарь Джордже Петрович и защитник Адриен Трюффер. Под вопросом участие Бафоде Дьяките, подписанного на этой неделе. Антуан Семеньо готов помочь после продления контракта.
Тем не менее Ираола попытается использовать недавние проблемы мерсисайдцев в обороне и сыграть по сценарию «Кристал Пэлас» в Суперкубке, где прессинг и быстрые атаки доставили Слоту немало проблем.
