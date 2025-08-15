ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    «Ливерпуль» — «Борнмут». Онлайн, прямая трансляция

    Онлайн-трансляция матча-открытия сезона АПЛ

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ Футбол Англии АПЛ Ливерпуль Борнмут
    Вся лентаСамое главное
    Мохаммед Салах«Ливерпуль» — «Борнмут». Онлайн, прямая трансляция Франко МастантуоноРекордный трансфер «Ривера» в Европу. Как «Реал» победил в гонке за Мастантуоно Джек ГрилишГрилиш и «Эвертон»: аренда, которая должна вернуть лучшую версию Джека
  • 18:32
    • Кононов ушел с поста главного тренера «Торпедо»
  • 21:02
    • Джованни Леони стал игроком «Ливерпуля»
  • 16:03
    • «Спартак» хочет подписать Самошникова
  • 15:30
    • Захарян включен в заявку «Реала Сосьедад» на матч с «Валенсией»
  • 19:56
    • Калинская не смогла обыграть Свентек в 1/4 финала турнира в Цинциннати
  • 17:19
    • Калверт-Льюин перешел в «Лидс Юнайтед»
  • 15:40
    • «Ньюкасл» сделал заявление по ситуации с Исаком
    Все новости спорта
    Мохаммед Салах
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Мохаммед Салах
    Действующий чемпион Англии начнёт защиту титула домашней встречей с «Борнмутом», открывая сезон-2025/26. Команда Арне Слота в последние годы уверенно доминирует над соперником с южного побережья, выиграв 12 из 13 последних матчей, включая знаменитую победу 9:0 в августе 2022-го. Однако после недавней неудачи в матче за Суперкубок у мерсисайдцев остаются вопросы к обороне.

    Перед матчем

    21:25 Никаких серьёзных сюрпризов от Слота. Единственным важным решением, которое ему пришлось принять, стала комбинация под Флорианом Вирцем в полузащите без дисквалифицированного Райана Гравенберха.

    Он выбрал Алексиса Мак Аллистера и Доминика Собослаи, поскольку Кёртис Джонс не сможет выйти на поле.

    21:10 Начинаем онлайн-трансляцию со стартовых составов команд:

    200EURИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda 130EURИгратьФрибет только по промо LS1W1win

    «Ливерпуль»: Алиссон, Фримпонг, Конате, ван Дейк, Керкез, Собослаи, Мак Аллистер, Салах, Вирц, Гакпо, Экитике.

    «Борнмут»: Петрович, Смит, Хилл, Сенеси, Труффер, Адамс, Скотт, Брукс, Семеньо, Тавернье, Эванилсон.

    «Ливерпуль»

    Минувшее воскресенье стало для «красных» неприятным началом кампании: в матче с «Кристал Пэлас» команда дважды упускала преимущество и уступила в серии пенальти. В обороне всё было очень ненадёжно, и Слоту предстоит быстро наладить взаимодействие.

    В пятницу ожидаются официальные дебюты новичков — Флориана Вирца, Хуго Экитике, Джереми Фримпонга и Милоша Керкеза, перешедшего как раз из «Борнмута». В воротах останется Алисон, а новичок Георгий Мамардашвили будет ждать шанса. Райан Гравенберх пропустит матч из-за дисквалификации, но в центр поля должен вернуться Алексис Мак Аллистер. Джо Гомес готов выйти на замену после травмы, участие Конора Брэдли под вопросом.

    «Борнмут» ещё никогда не побеждал на «Энфилде» и лишь раз увозил отсюда очки. Последние шесть визитов обернулись для гостей поражениями с общим счётом 2:23. А у «Ливерпуля» действует 17-матчевая беспроигрышная серия дома в АПЛ.

    «Борнмут»

    Команда Андони Ираолы подходит к старту сезона с серьёзными кадровыми потерями в защите: летом ушли Дин Хёйсен, Илья Забарный и Милош Керкез. В атаке возможен дефицит креатива: Джастин Клюйверт восстанавливается после травмы икры, а Луис Синистерра вряд ли сыграет из-за переговоров о трансфере. Энесс Юнал и Льюис Кук по-прежнему вне игры.

    Дебют в официальных матчах за «вишен» могут получить вратарь Джордже Петрович и защитник Адриен Трюффер. Под вопросом участие Бафоде Дьяките, подписанного на этой неделе. Антуан Семеньо готов помочь после продления контракта.

    Тем не менее Ираола попытается использовать недавние проблемы мерсисайдцев в обороне и сыграть по сценарию «Кристал Пэлас» в Суперкубке, где прессинг и быстрые атаки доставили Слоту немало проблем.

    Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.11

    Ещё прогнозы на спорт
    1.94
  • Прогноз на матч Мотидзуки — Мисолич
  • Теннис
  • Сегодня в 21:00
    •  2.60
  • Прогноз на матч Галатасарай — Фатих Карагюмрюк
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  1.96
  • Прогноз на матч Ренн — Марсель
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.83
  • Прогноз на матч Арминия — Вердер
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.91
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Борнмут
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Рублев — Алькарас
  • Теннис
  • Сегодня в 22:00
    •  2.44
  • Прогноз на матч Гасанов — Арышев
  • Бои
  • Сегодня в 22:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Басилашвили — Шевченко
  • Теннис
  • Сегодня в 22:30
    •  2.75.
  • Прогноз на матч Вильярреал — Реал Овьедо
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  4.70
  • Экспресс дня 15 августа
  • Сегодня в 22:30
    •  2.08
  • Прогноз на матч Грачева — Кудерметова
  • Теннис
  • Сегодня в 23:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Шелтон — Зверев
  • Теннис
  • Завтра в 02:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Паолини — Гауфф
  • Теннис
  • Завтра в 03:30
    •  2.50
  • Прогноз на матч Рабаданов — Дэвис
  • Бои
  • Завтра в 05:45
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.70
  • Экспресс дня 15 августа
  • Сегодня в 22:30
    •  1.91
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Борнмут
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  3.20
  • Прогноз на матч Спартак — Зенит
  • Футбол
  • Завтра в 17:30
    •  2.01
  • Прогноз на матч Рублев — Алькарас
  • Теннис
  • Сегодня в 22:00
    •  2.60
  • Прогноз на матч Балтика — Локомотив
  • Футбол
  • Завтра в 15:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч Мальорка — Барселона
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •  1.84
  • Прогноз на матч Вулверхэмптон — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  2.58
  • Прогноз на матч Арсенал Тула — Енисей
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Штутгарт — Бавария
  • Футбол
  • Завтра в 21:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры