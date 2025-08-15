Бубнов поделился ожиданиями от матча между «Крыльями Советов» и «Ахматом»

Александр Бубнов Фото: globallookpress.com
«Самарские "Крылья" будут от обороны играть, они туда приедут, им инициативу отдадут, игроки "Ахмата" пойдут вперед. В принципе, они могут в три сыграть, когда закрывали центрального защитника, но, когда пойдут вперёд, три центральных нет смысла, но есть смысл трёх защитников поставить, как я говорю, играть 3-4-3.
И моменты у них будут, всё упрётся в реализацию. Поэтому я отдаю предпочтение "Ахмату", потому что он играет у себя дома, но думаю, что и "Ахмат" забьёт, и "Крылья" забьют», — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент. Шоу».