    Бубнов поделился ожиданиями от матча между «Крыльями Советов» и «Ахматом»

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Крылья Советов Ахмат
    Бывший футболист Александр Бубнов высказался в преддверии матча 5-го тура РПЛ между самарскими «Крыльями Советов» и грозненским «Ахматом». Встреча состоится 16 августа на стадионе «Ахмат Арена».

    Александр Бубнов
    Александр Бубнов

    «Самарские "Крылья" будут от обороны играть, они туда приедут, им инициативу отдадут, игроки "Ахмата" пойдут вперед. В принципе, они могут в три сыграть, когда закрывали центрального защитника, но, когда пойдут вперёд, три центральных нет смысла, но есть смысл трёх защитников поставить, как я говорю, играть 3-4-3.

    И моменты у них будут, всё упрётся в реализацию. Поэтому я отдаю предпочтение "Ахмату", потому что он играет у себя дома, но думаю, что и "Ахмат" забьёт, и "Крылья" забьют», — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент. Шоу».

