Бубнов поделился ожиданиями от матча между «Крыльями Советов» и «Ахматом»

Бывший футболиствысказался в преддверии матча 5-го тура РПЛ между самарскимии грозненским. Встреча состоится 16 августа на стадионе «Ахмат Арена».

«Самарские "Крылья" будут от обороны играть, они туда приедут, им инициативу отдадут, игроки "Ахмата" пойдут вперед. В принципе, они могут в три сыграть, когда закрывали центрального защитника, но, когда пойдут вперёд, три центральных нет смысла, но есть смысл трёх защитников поставить, как я говорю, играть 3-4-3.

И моменты у них будут, всё упрётся в реализацию. Поэтому я отдаю предпочтение "Ахмату", потому что он играет у себя дома, но думаю, что и "Ахмат" забьёт, и "Крылья" забьют», — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент. Шоу».